Když se řekne Určice, co se vám vybaví?

Vesnička má středisková, ale v jen v tom dobrém. V Určicích jsem se narodil, prožil zde své krásné dětství, na hřišti, v přírodě nebo na rybníku s kamarády. Mám rád zdejší lidi a chci věřit, že je to vzájemné.

Nakonec jste se stal starostou…

Dvě volební období za působení bývalého starosty, jsem byl členem obecního zastupitelstva, a snažil se nasát atmosféru veřejného dění. Po odstoupení svého předchůdce jsem nastoupil jako neuvolněný starosta a po třech letech se stal uvolněným.

Litoval jste někdy, že jste starostou?

Starostování mě naplňuje. Baví mě zvelebování obce a smysluplné řešení problémů. Ale jsou samozřejmě i fáze, kdy si člověk řekne “proč”? a zamrzí ho, když mu třeba někdo, jak se říká “hodí klacek pod nohy”. Ale můžu potvrdit, že výrazně převažují pozitiva.

Na co jste v Určicích nejvíce hrdí?

Je toho opravdu hodně. Určice jsou nejen krásnou, ale i členitou a velice rozsáhlou obcí. Máme zde hezký velký hřbitov, rozsáhlý sportovní areál, pěknou školu, nedávno vybudovanou novou moderní mateřskou školku, ve středu obce se nachází dominant obce - kostel a věž, a také poměrně nedávno vybudovaný obecní úřad s krásným společenským sálem. Řekl bych, že všechny části i “zákoutí” Určic jsou něčím zajímavé.

V blízkosti máte i lesy…

Krásná příroda je dalším plusem. Vyjdete kousek za obec a jste v lese.

Zmínil jste střediskovou obec, to už ale neplatí, že?

Všechny okolní obce, které v minulosti patřily pod Určice, už jsou již dávno samostatné. Jediné co zůstalo společné je pobočka pošty a matrika pro okolní obce.

Co všechno v Určicích máte?

Záleží, jak je to míněno. Hospody zde bývaly dokonce čtyři, funguje už ale jen jedna. Máme zde fungující bývalé nákupní středisko, dále obchod a večerku. Kromě základní i mateřské školy již zmíněnou poštu a zdravotní středisko. Ordinuje u nás praktický lékař pro dospělé i pro děti a dorost a dvě zubařské ordinace. V Domu služeb jsou dvě kadeřnictví, kosmetika, masáže, pedikúra a také kosmetika.

Místní občan tedy prakticky nemusí do města?

Občanská vybavenost je na docela vysoké úrovni. Určice jsou v tomhle ohledu téměř soběstačné.

V obci jsou pořád silniční uzavírky, co se vlastně u vás aktuálně děje?

Před pár lety začala výstavba splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Museli jsme řešit různé komplikované přeložky a přípojky. V oblasti směr Alojzov-Trpínky se řešila i obnova staré dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Proběhla i obnova NN sítě. Na konci roku se dodělala III. etapa průtahu Určicemi směrem na Alojzov. Teď se v této části dodělávají chodníčky.

Co plánujete pro letošní rok?

Další infastruktura v místní části “Dubské”. Bude se dělat obnova sítě NN, do stejné kinety bude položena síť VO a internet. Budeme se snažit v této lokalitě zapravit co největší síť chodníků.

Jakou největší investici plánujete v horizontu nejbližších let?

Ona ta největší investice už proběhla. To je zmiňovaná kanalizace, která je aktuálně rok v plném provozu. Naší snahou je pokračovat ve stavbě průtahu. Čeká nás ještě I. a II. etapa. Na křižovatce u hřbitova by měl třeba vzniknout kruhový objezd. Největší plánovanou akcí je určitě rekonstrukce školy a stavba sportovní haly včetně šaten. Aktuálně čekáme na vypsání dotačních programů pro období 2021-2027.