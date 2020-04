Postarat se o babičky a dědečky? V malých obcích, kde se téměř všichni znají osobně, se jedná prakticky o samozřejmost. Jednou z mnoha vesnic, kde to v časech nouzového stavu funguje nadstandardně, jsou i Vrchoslavice. Pro seniory jsou na telefonu dvě koordinátorky dobrovolníků.

Dobrovolnické telefonní linky fungují osm hodin denně.

"Zřídili jsme je pro naše seniory. Pro občany nad sedmdesát let dokážeme tímto způsobem pomoci s donosem nákupu nebo vyzvednutím léků v lékárně," komentuje vrchoslavický starosta Dušan Svozílek, jenž dodal: „Ve většině rodin naštěstí fungují příbuzní.“

Místní senioři si v těžké době, kdy nemohou prakticky opustit své domovy, zájem o jejich situaci pochvalují.

"Ven musím s pejskem. Ale nosím roušku. Mám jich víc, jednu dokonce od starosty,“ sdělila Deníku Marie Pluhařová z místní části Dlouhá Ves.

„On nám, seniorům, píše dopisy co máme dělat, kam si můžeme zavolat když potřebujeme třeba nákup. Jsem za to moc ráda, je to takové spojení s radnicí, když letos nemohlo být ani obecní posezení,“ dodala dvaaosmdesátiletá pejskařka.

Času je teď spusta, tak pomáhám, říká studentka

Vedle donášky nákupů či léků, patří k činnosti vrchoslavických dobrovolníků například péče o veřejnou zeleň nebo desinfekce nákupních košíků v místním obchodě.

"Času je teď spousta, samostudiu se člověk může věnovat o víkendech a po večerech. Pomoc druhým mě v tomto nijak neomezuje,“ podělila se o svůj názor Pavlína Mičková, dvacetiletá studentka pardubické Univerzity, která se společně s dalšími vysokoškoláky z Vrchoslavic zapojila do víkendové pomoci při desinfekci košíků v prodejně potravin a roznášení roušek seniorům a dětem.

Budoucí zdravotní sestra se nebude nudit ani v tomto týdnu. "Teď zrovna budu celý týden pomáhat jako dobrovolník v nemocnici," dodala s úsměvem Pavlína.

V obchodě jsme sehraná parta, zní z Vrchoslavic

Takovým centrem všeho dění je v obci kousek za Němčicemi nad Hanou místní prodejna smíšeného zboží. Tam si už od prvního dne povinnosti nosit roušky, mohou roušku šitou vrchoslavickými švadlenkami, místní občané vyzvednout.

"V současné době je prodejní doba vyhrazená pouze pro seniory už zrušená. Pro starší lidi bylo těžké sledovat rychle se měnící vládní nařízení,“ posteskl si Dušan Svozílek.

„Naštěstí v krizovém víkendu, kdy si občané v produktivním věku mohli v naší prodejně nakoupit pouze hodinu v sobotu a hodinu v neděli, prodavačky ochotně prodloužily prodejní dobu o hodinu. Vlna připomínek z malých obcí, na které mimo jiných reagovalo i Sdružení místních samospráv ČR, naštěstí otevřela oči vládním úředníkům v Praze a zohlednili ve vládním nařízení menší prodejny do 500 metrů čtverečních, které jsou v menších obcích,“ dodal s úlevou starosta Svozílek.

Právě prodavačky jsou těmi, které jsou v té pomyslné první linii.

"Jsme v prodejně sehraná parta a tak i dnešní dny se nám daří zvládat. Nejhorší období, kdy se měnila prodejní doba určená seniorům a o víkendu ze tří prodejních hodin, byly dvě vyhrazené právě věkově starším nakupujícím, jsme překonali i díky pomoci dobrovolníků,“ popsala krizové chvíle koronavirové doby prodavačka ve vrchoslavické prodejně potravin Naďa Páclová.

Prodavačky, které právě prochází nelehkou zatěžkávací zkouškou se samozřejmostí udělaly z prodejny výdejní místo roušek pro nakupující.

"Člověk musí po práci vypnout. To se mi daří díky dcerám, které jsou obě doma a taky díky kamarádce Evičce, se kterou každý den ujdeme poctivých šest kilometrů," prozradila Naďa Páclová svůj recept na stále dobrou náladu.