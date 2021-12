Zabedněné stánky a pár desítek lidí. Současná atmosféra na prostějovském náměstí T. G. Masaryka dobu Adventu připomíná jen vzdáleně. Rozsvícený strom, zvonička a vánoční výzdoba není doplněna špalíry korzujících lidí nahlížejících do prodejních stánků.

Možnost prodeje na tržnici. Prodejcům rukodělných výrobků město nabídlo šanci příležitost nabízet své zboží na zavedené městské tržnici.

"Není přitom třeba jakkoliv měnit tržní řád, jeho současná podoba to umožňuje," říká primátor František Jura.

Na tržnici místo na náměstí

"Je nám líto, že není možné uskutečnit vánoční trhy přímo na náměstí T. G. Masaryka. Hledali jsme cestu, jak alespoň pro část prodejců najít řešení. Někteří již začali zboží na tržnici nabízet, další to ještě zvažují," doplňuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Přejmenovávat se trhy nebudou.

"Zrušení jarmarku bereme jako realitu a nesnažíme se vládní nařízení jakkoliv obejít. Jsem přesvědčen, že město musí jít příkladem. Pokud by platná protiepidemická opatření nedodržovala prostějovská samospráva, těžko bychom to mohli žádat po našich občanech," vysvětluje František Jura, který se přesto nevzdává naděje, že se trhy ještě rozběhnou.

Vydání společného stanoviska

Inicioval proto společnou aktivitu primátorů všech statutárních měst, která jsou v podobné situaci jako Prostějov.

"Požádal jsem předsedu Komory statutárních měst Svazu města a obcí ČR a primátora Olomouce Miroslava Žbánka, abychom se všichni spojili. Mým cílem je vydání společného stanoviska, které bychom adresovali premiérovi v demisi Andreji Babišovi a premiéru Petru Fialovi. Věřím, že na základě naší iniciativy vláda mohla konání vánočních trhů za splnění hygienických podmínek povolit," uzavírá primátor Jura.

Radnice by mohla část zboží odkoupit

Město podává pomocnou ruku. Část živnostníků dostala možnost prodávat na městské tržnici, v případě dalších samospráva zvažuje odkoupit část zboží a věnovat jej potřebným. Radnice dále zvažuje odkoupení části produktů, které by mohla nabídnout klientům sociálních zařízení a domovů pro seniory i dalším potřebným. Týkat by se to mohlo například trvanlivých potravin.