Bude sedmička šťastná? "Budeme se snažit o co nejlepší výsledek. Všichni koně jsou připravení, vždycky ale záleží na tom, jak jim zrovna ten den bude dráha pasovat," říká před nedělí trenér Stanislav Popelka.

Kvalitní skokani, co Pardubice dobře znají.

"Stretton už absolvoval Velkou vícekrát, je stoprocentní skokan, který je takovou jistotou. Lombargini jde Velkou sice poprvé, ale dráhu zná velmi dobře a má hodně zkušeností. Oba koně mají šanci na dobré umístění," komentuje aktuální formu svých svěřenců trenér ze Srdéčka.

Sázkové kanceláře věří více Lombarginimu, jenž figuruje s kurzem sedm k jedné jako třetí favorit z devatenácti účastníků.

Z tohoto pohledu je Stretton řazen k outsiderům s kurzem třicet pět k jedné. "Úspěchem pro nás bude každé umístění na tabuli. Myslím, že oba na to mají," dodává Popelka.

Šanci na vítězství má polovina startovního pole.

"Letošní pole je hodně vyrovnané. Vidím okolo deseti koní, kteří by mohli vyhrát. Není tam ani jeden, který by výrazně ostatní převyšoval," míní zkušený koňák ze Hvozdu.

Druhý nejvíce dotovaný dostih dne také s dvojicí ze Srdéčka.

"V Ceně Labe budou startovat Mahony a Zataro. Mahony před třemi roky stejný dostih vyhrál, tato distance by mu mohla vyhovovat. Zataro není tolik známý, navíc byl dlouho zraněný. Vypadá ale dobře," odhaduje šance Popelka s tím, že jednoznačným favoritem Ceny Labe je francouzská klisna Born To Be A Queen.

Další koně z Hvozdu jsou klisny Ztracenka ve druhém dostihu a Kornelia ve čtvrtém. V sedmé dostihu poběží hnědák Lianel.

Hlavní dostih Velká pardubická startuje v neděli 10. října v 15.45 hodin. Největšími favority jsou Evžen a No Time To Lose, oba v kurzu pět k jedné.