Činovníci svazu měli připomínky

Nelíbily se jim například prostory pro novináře a VIP hosty. "Informace o možném neudělení certifikátu a podobné výhrady jsem zaregistroval. Jako úřadující místopředseda Ligové fotbalové asociace (LFA) jsem požádal vedení FAČR, aby někdo ze svazu do Prostějova přijel a řekl nám, co je špatně," poznamenal Jura.

Vedení FAČR žádosti vyhovělo a na Hanou přijela několikačlenná komise. "Shodli jsme se na tom, že náš projektant postupoval podle platných regulí z ročníku 2022 až 2023. V současnosti se už zčásti postupuje podle jiných norem," vysvětlil bývalý šéf 1. SK Prostějov Jura.

"My stadion rekonstruujeme, nestavíme nový. Bohužel komise ze svazu postupuje podle předpisů UEFA pro stavbu nových stadionů. My ale s tím, že bychom postoupili do evropských pohárů, nepočítáme. I když by to bylo hezké," usmívá se Jura.

Rekonstrukce stadionu zahrnuje vyhřívaný trávník, novou tribunu, umělé osvětlení a lepší podmínky pro diváky.

"Zbourali jsme jednu stávající tribunu a postavili novou. Zbývající dvě tribuny zůstávají. Podmínky a požadavky pro účast ve 2. lize splníme, a s malými úpravami bychom zde mohli hrát i nejvyšší soutěž," dodal primátor.

Největším investorem rekonstrukce je město Prostějov.

