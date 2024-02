Stavba fotbalového stadionu pokračuje v Prostějově podle plánu. Nad areálem mezi paneláky se už tyčí stožáry umělého osvětlení a pod zemí se skrývají trubky umělého vyhřívání. Fotbalisté by měli na novém stadionu hrát již na podzim.

Stavba fotbalového stadionu v Prostějově, zima 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Žádný zásadní skluz stavba nenabrala. Je to dáno i přízní počasí, mrazy byly jen v polovině ledna. Aktuálně to vypadá tak, že první dvě etapy, které se dělají, by měly být hotové a předány do konce května," uvedl šéf 1.SK a současně i prostějovský primátor František Jura (ANO). Současně s trávníkem, by měla být hotová i hlavní tribuna.

VIDEO: Rekonstrukce stadionu se vleče. Eskáčko bude hrát v Holici i na jaře

Boj o záchranu druholigové příslušnosti však prostějovští fotbalisté absolvují na jaře v olomoucké Holici. "Je to pro nás samozřejmě problém, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Takových klubů je nebo bylo více, které se musely vypořádat s rekonstrukcí, nebo stavbou nového stadionu," dodává Jura.

Cílem je hrát v novém druhou ligu

"Uděláme vše proto, aby se na podzim hrála v Prostějově druhá liga. Samozřejmě, že stát se může cokoliv. Jedná se o sport a v něm není nikdy nic jisté," zamyslel se první muž klubu.Záchrana je důležitá i vzhledem k jubileu. "Prostějovský fotbal letos slaví 120. výročí založení. Bylo by i z tohoto důvodu nepříjemné, kdybychom záchranu nezvládli," uzavírá Jura.

Nový fotbalový stadion v Prostějově:

Prostějov startuje rekonstrukci stadionu. Chtěli jsme začít dřív, říká Jura

Přestavba městského stadionu se blíží. Zbourá se tribuna, hrát se bude v Holici

Zastupitelé schválili 20 milionů na rekonstrukci stadionu v Prostějově

Nové tribuny i osvětlení. Prostějov bude mít stadion pro první ligu