Lišky jsou všeobecně považované za predátory a nechtěné návštěvníky kurníků. Populární ochočená liška Coco je ale výjimkou. Chce ostatním zvířatům a zvláště jejich mláďatům pomáhat. Coco se stala tváří projektu Fox Savior – liščí zachránce. Pomůžete i vy?

O co v projektu jde? "Cílem mé snahy je získat prostředky pro zakoupení moderní technologie bezpilotního letounu pro vyhledávání a záchranu zvířat před vysečením při senosečích s pomocí využití techniky zobrazování v tepelném/barevném spektru," vysvětluje majitel lišky a ochránce přírody Radomil Holík.

Srnčata před sekačkami neutečou

"V období od konce dubna do začátku července ukrývají nejen srny svá mláďata do polí a na loukách, do vysoké trávy, která je dokáže ochránit před predátory. V tomto období ale také nastává plánované sečení těchto porostů. Srnče, nebo hnízdo schované v trávě před sekačkou neuskočí, neuhne a ani neuteče," popisuje majitel lišky Radomil Holík s tím, že srnče se instinktivně přikrčí k zemi a čeká, až jakékoliv nebezpečí pomine.

Radomil Holík představuje projekt Fox Savior – liščí zachránce:

Mládě rozřežou nože

"Bohužel traktorista srnče v husté trávě nemůže mnohdy vůbec vidět, a tak pod noži sekačky končí jejich životy příliš brzy. Zůstávají na místě mrtvá nebo v horším případě zmrzačená a umírají v ukrutných bolestech," doplňuje myslivec.

Pozdvižení v hospodě U Anděla. Na pivo přišla živá liška. Podívejte se

Přehlédnout schované srnče ve vysoké trávě je velmi snadné

"Tráva bývá často tak vysoká, že mnohdy stojíme jen pár kroků od ležícího srnčete a nevidíme ho," říká Holík a dodává: "I s dobrovolníky ještě před senosečí organizujeme procházení polí a luk a snažíme se je vyhledat, vyhnat, přenést do bezpečí nebo donutit k dočasnému opuštění plochy co nejsnažněji a nejohleduplněji."

Bezpilotní dron by pomohl

"Můj projekt si klade za cíl oslovit přispěvatele a vybrat potřebnou částku, která by posloužila k zakoupení termovizního dronu značky DJI Mavic 3 Thermal – DJI M3T včetně příslušenství – druhé sady baterie a dalšího potřebného vybavení," obrací se na veřejnost myslivec.

Pořízení dronu není levná záležitost

Sbírka: Transparentní účet

s číslem:

131-2758050297/0100

"Peníze z této sbírky budou použity na nákup dronu, který bude pojmenován „FOX SAVIOR“. Dron s termovizí DJI Mavic 3 Thermal. Cena kompletu, tedy stroje, kamery a dalšího potřebného příslušenství se nyní pohybuje okolo 150 000 korun," uzavírá Radomil Holík.

Nakoupená technologie by měla pomáhat při sezonních akcích na záchranu zvířat před usmrcením vysečením zemědělskou technikou, při senosečích a to hlavně na Prostějovsku a možná i na území sousedních okresů.

Populární liška Coco letos oslavila čtyři roky

Radomil Holík ji má od malého liščete a jako zapálený myslivec, lesník, ochránce přírody a zvířat s ní cestuje po celé republice. "Coco má také vlastní facebook – Coco a její dobrodružství. Navštěvujeme společně školy nebo gymnázia a snažíme se dětem přiblížit život volně žijících zvířat v projektu Pochop přírodu," uzavřel Holík.

