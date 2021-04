Když se řekne Srbce, co vás napadne?

"Zkrátka Srbce. Vybaví se mi to údolí, pohled od lesa. Krásně k Srbcím přiléhá pavlovický kostel, který vypadá jakou součást Srbec. Strašně ráda v poslední době užívám záměnu jednoho písmenka v názvu naší obce a je z toho srdce. Srbce jsou srdcovka a můj domov."

Nejste místní rodačkou, ale považujete se za Srbečanku?

"Já jsem jak se říká náplava. Nikdy jsem to slovo neměla ráda, ale několikrát už jsem ho zde zažila. Srbečáci jako by si chtěli to své území chránit. Pocházím z Němčic nad Hanou, ale žiji zde už osmadvacet let."

Srbce se nacházejí na hranicích kraje. Jak na vás doléhá současná situace?

"Překvapující bylo, že hned ten první den stály na křižovatce u Dřínova hlídky. Stávají tam vcelku často a o víkendech i vojáci. Zastavili například syna, který jel do Pavlovic a tvrdili mu, že je územně v jiném kraji. Já si ovšem myslím, že to je pořád okres Prostějov a jsou jen silničáři špatně umístěné značky. Takhle jsme to pocítili, ale jinak nejsme omezeni v ničem."

Čím vším Srbce disponují?

"Občanská vybavenost obce je prakticky na nule. Obec je elektrifikována a všechny rozvody máme v zemi. Pouze pár domů je napojeno kabely. Máme plyn i veřejný vodovod. Chybí nám kanalizace. Máme zažádáno o dotaci na opravu místní komunikace."

Co se všechno v obci za vašeho působení udělalo?

"Začali jsme v roce 2007 s komplexními pozemkovými úpravami. První etapa se podařila zrealizovat. Jednalo se o svodný průlet podél lesa. Vybudovali jsme tam cestu. Opravili jsme obecní úřad, udělali provozovnu obchodu, která už momentálně nefunguje. Pokračujeme v pronájmu obecního bytu, který byl zřízen už za mého předchůdce. Udělali jsme i chodníky, veřejné osvětlení a nový rozhlas. Zrekonstruovali zastávky, postavili pergolu a víceúčelové hřiště. Opravili obecní stodolu a koupili menší komunální techniku. Řádově bych investice odhadla okolo třiceti milionů korun."

Víceúčelové hřiště v tak malé obci je raritou…

"Ano, já jsem za ně moc ráda. Cítila jsem tehdy tlak, abych z víceúčelového ustoupila a měli jsme tu umělou trávu. Já jsem chtěla bezúdržbový povrch, protože nemáme žádné obecní zaměstnance. V posledních letech je hřiště využívané i sportovci ze sousedních obcí a od roku 2011 pořádáme fotbalový turnaj. Jedná se o největší akci roku v naší obci."

Máte v obci nějaké spolky?

"Spolky nemáme žádné, ale v současnosti máme v obci patnáct dětí. Vnímám to jako budoucnost Srbec. Jinak zde není škola, školka a hasiči jsou pouze na papíře. Jakmile skončil obchod, tak jakoby se život v dědině zastavil."

Jaké investice máte naplánované do budoucna?

"Cyklostezka. Chceme propojit Srbce s cyklostezkou do Vrchoslavic. Pozemky už máme, zbývá už jen dohoda s Vitčicemi, na jejichž katastru by měla část cyklostezky vést. Historicky tam bývala cesta a do školy už po ní jezdili do školy i rodiče a prarodiče dnešních dětí. Chybí nám ještě opravy místních komunikací. Máme zde také bývalý statek, což je lokalita o šesti tisících metrů čtverečních. Přemýšlíme o jejím využití."