Malá vesnička v jižním cípu Prostějovska. Srbce se nacházejí ve svažujícím se kopci pod Vitčickým lesem a protíná je komunikace spojující Dřínov s Vitčicemi. Shluk domů s malebnou návsí připomíná svým jménem srdce. V obci pramení potok Srbecký, který protéká nížinou a spojuje se s Pavlovským a Unčickým potokem a následně vtéká do Hané.

Obec Srbce | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Je tady krásný klid. Tím, že nejsme úplně na hlavním dopravním tahu, tak je tu bezpečno. Nemusíme se tak bát o rodiny a děti," říká starostka Jana Přecechtělová a pokračuje: "Moje děti zde mohou zažívat to, co já jsem zažívala před čtyřiceti lety. V Němčicích jsme mohli běhat kde jsme chtěli a pro nás děti, to byl ráj. Podobně to vnímám teď v Srbcích."