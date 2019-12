Děti z prostějovských základních škol spolu s dětmi z Dětských domovů v Plumlově a Prostějově společně soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Každá z pětice týmů měla navíc svého kapitána, za dětské domovy se jím stal tenista Jiří Novák.

„Jsem na takové akci poprvé a mám z toho skvělý pocit. Tohle je věc, která se dětem vryje do paměti. Takové programy s charitativním podtextem by se měly podporovat. Na Vánoce se moc těším, protože se setkáme celá rodina a navíc jsou to pro mě nejkrásnější svátky v roce,“ prozradil Deníku tenista Novák.

Úvodem všechny soutěžící děti i ty, které přišly fandit z tribun, pozdravili Miroslav Černošek z TK Plus, která tuto akci organizovala, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátor města Prostějova, František Jura.

„Je důležité pomáhat lidem, kteří to potřebují. Nikdy nevíte, co vás v životě potká. Před nikým se nepovyšujte, ale ani neponižujte. Sportu zdar!,“ uzavřel svůj proslov Okleštěk.

Hloupé narážky na projekt raději přehlížím, říká hejtman

Jednalo se o již třetí ročník charitativní akce, která se letos poprvé konala v Prostějově.

„Předchozí dva ročníky spoluorganizoval Olomoucký kraj, ale po negativních ohlasech v mediálním prostoru, jsme se rozhodli projekt opustit. Na druhou stranu ho nadále podporujeme lidsky. Když vidíte to nadšení dětí a to, co pro ně sportovci dělají, to se nedá nahradit penězi. Hloupé narážky na projekt raději přehlížím," uzavřel hejtman Okleštěk.

Charitativně-sportovní akcí provázeli moderátoři Petr Saleva a herec Jan Čenský, který během programu i zazpíval. V závěru děti dostaly dárky a medaile a představitelům dětských domovů a spolku Lipka, z.s. byly předány finanční šeky.

V rodinné atmosféře

Během programu vypomáhali i dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Jiřího Wolkera.

„Poprvé se koná akce u nás v Prostějově, dříve bývala v Olomouci, kde byly k dispozici výrazně větší prostory, ale zase je tady rodinnější atmosféra. Obě máme kladný vztah ke sportu, sportujeme a chodíme na kruhové tréninky,“ prozradily Deníku studentky Sára Kišková a Tereza Svobodová.

Koho nebavily sportovní aktivity, mohl si v předsálí vyzkoušet edukační program Lesů ČR. Děti si mohly prohlédnout pomocí speciálních virtuálních brýlí lesy po obnově, na které se nyní intenzivně pracuje nebo vyrobit tematickou placku.