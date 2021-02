"Novou halou jsme vyřešili velký problém – florbal. Tenhle sport se nám za poslední roky rozrostl. Máme v Prostějově velmi početnou mládežnickou základnu," komentoval primátor František Jura, který dodal: "Nejedná se ale pouze o florbal. Zásadní věcí je, že se uvolní kapacita v dalších městských tělocvičnách. Tím vznikne prostor pro další početné skupiny hobby sportovců."

Pracovní finiš

"Momentálně nám matka příroda nepřeje, tak se provádí dokončovací práce ve vnitřních prostorách. Venku se ještě bude dodělávat zámková dlažba a podobné věci. Celkově ale vypadá hala nadějně," usmíval se Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra DDM Prostějov.

"V hale je položen umělý povrch, ale na dřevěném roštu. Jsem rád, že se tenhle typ podařilo prosadit, protože je podlaha krásně pružná. Místo původně plánovaného betonu, se jedná o příjemnou změnu," pochvaluje si ředitel a pokračuje: "Nechali jsme i jednoduchou barevnou členitost čar. Nechceme to přehánět. Z mé volejbalové zkušenosti nebude to decentní lajnování volejbalu vadit."

Dominantním sportem florbal

"V minulosti byla označována hala jako florbalová a já to vnímám. Florbalisté potřebují odpovídající zázemí a to v Prostějově chybělo. Florbalisty bude hala tedy obsazena nejvíce," uvádí Jan Zatloukal a dodává: "Domlouváme se i s fotbalisty, ti by se mohli přesunout z haly v Olympijské ulici a uvolnit tak prostor basketbalistům. Místo zde ale najdou i další sporty, jako volejbal nebo futsal. Odpovídající rozměry má hala i pro tenis."

Vhodná i pro školní tělocvik

"Připravujeme se na školní výuku tělocviku. Poloha tělocvičny je jednou z největších devíz pro základní a střední školy v centru města," říká šéf haly.

Prostorné zázemí

"Máme zde šest velkých šaten se sprchami a sociálním zařízením. Na ten počet a rozměry jsme velmi pyšní, protože zrovna šatny bývají při stavbě podobných zařízení často opomíjeny," doplňuje Zatloukal a uzavírá: "Problém by neměl být ani s parkováním. Mělo by zde být čtrnáct parkovacích míst s příjezdem z Partyzánské ulice. Při větších turnajích a akcích lze využívat plochu u místního nádraží."

Kdy začnou halu využívat sportovci je zatím vzhledem k nouzovému stavu nejasné. Původně se počítalo se zahájením provozu od začátku února.

"Florbal se sem měl přesunout od druhého pololetí. Momentálně to bohužel nehrozí, ale jakmile dojde k rozvolnění, jsme prakticky připraveni k zahájení provozu," uzavírá Jan Zatloukal.