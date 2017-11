Sportovkyně na nože: dračice bojují s hokejistkami o vlastní název

Daleko za hranice Prostějova se už donesly informace i bojích a nevraživosti mezi místními hokejovými kluby. Nyní se však schyluje k dalšímu sporu, opět sportovních klubů, a opět mimo ligové či pohárové kolbiště. Do konfliktu se totiž dostala posádka dračích lodí a nově založený oddíl hokejistek.

V čem je problém? Napoví názvy klubů: Rebelky Prostějov a HC Rebels 2017 Prostějov.

"Hokejistky neoprávněně používaly naše jméno Rebelky, aniž by si o to požádaly na Krajský soud v Brně. To posléze učinily, ale bylo jim to zamítnuto. Nadále však užívají logo s názvem Rebelky, na který však nikdy neměli nárok," vysvětluje Marcela Řehořová, jednatelka Rebelek Prostějov, jezdící soutěže dračích lodí.



Právě o název, potažmo logo, se nyní spolky přou. Starší z nich, jezdkyně dračích lodí, nejsou spokojené s tím, že hokejistky disponují téměř stejným názvem.

"Nesouhlasím s tím, že se jmenují podobně jak my. Bude docházet k záměnám a to nejen v médiích," stěžuje si Marcela Řehořová.

Vadí jí i podoba loga.

"Toto logo jim nenáleží. Kontaktovala jsem je, aby to stáhli. Neudělali to," poznamenala.

Nechceme se na Rebelkách přiživovat

Přitom hokejistky už jsou čerstvě zapsané mezi spolky a to pod názvem Rebels. Doslovně rebelkami však podle loga zůstávají dál. Jeden z představitelů spolku Rebels David Krejčí se však brání - k záměnám podle něj docházet nebude.

"Rádi bychom tímto dali na vědomí, že se v žádném případě nesnažíme jakkoliv přiživovat na dobrém jméně spolku Rebelky Prostějov z. s. Neumíme si představit, jak by to bylo možné. Zmíněný spolek se věnuje zcela odlišné činnosti a jeho nezpochybnitelné úspěchy jistě žádný zdravě uvažující člověk nebude spojovat s ledním hokejem," uvedl v prohlášení pro Deník Krejčí.

Název? Vzepření osudu

Zároveň vysvětlil, proč se spolek jmenuje právě Rebelky. Název to podle jeho slov není nahodilý.

"Jde o to, že jsme se vzepřeli osudu hokeje v Prostějově. SK 1913 s ženským hokejem nepočítalo, Jestřábi, kde ženy hrály, se rozpadli. Rozhodli jsme se tedy pro tento název," sdělil David Krejčí a připomněl tak skutečnost, že všechna mužstva kromě A týmu Jestřábů kvůli neuhrazeným závazkům vůči hokejovému svazu v září musela ukončit činnost.



Nynější situace se však dračím Rebelkám nelíbí. A je jí zaskočený také předseda České unie sportu v Prostějově Boris Vystavěl.

"O vzniku hokejistek jsem věděl. Netušil jsem ale, že si v logu ponechaly název Rebelky. Vědět to, poradil bych jim, aby ho změnily," vyjádřil se k dohadování spolků o logo i název.

Hokejistky ho nakonec musely nechávat schválit na rejstříkovém soudu opakovaně, protože se až příliš podobal tomu užívanému dračími závodnicemi.

Zvažují patent

Ty nyní chtějí svou značku bránit. Právní kroky zatím nezvažují, rády by si ale nechaly logo patentovat.

"Nemyslím si, že je to patřičná změna a hlavně soud v Brně to nemel dovolit. Asi si tak značku zaregistrujeme a necháme ji patentovat," sdělila Marcela Řehořová. To však může být běh na dlouhou trať.

"Na žádosti reagujeme okamžitě, ale vyřizování trvá. Žadatel by měl počítat s osmi měsíci než uběhnou lhůty," upozornil Libor Markes z firmy zabývající se patenty.



V případě označení Rebelky mají zatím nadšenkyně do dračích lodí šanci. Podle údajů dohledatelných na webu Úřadu průmyslového vlastnictví nikdo pod tímto názvem dosud nepožádal o ochranu, respektive ji zatím nezískal. Naopak Rebels je zaregistrováno v řadě podob a to dokonce v desítkách případů.

"S podobnou situací, kdy se dva spolky dohadují o název a logo, jsem se ještě nesetkal," kroutí pak nad dohady hlavou Boris Vystavěl, který je dlouholetým sportovním funkcionářem. Přesto však Prostějovsko jeden takový případ zná. V roce 2012 totiž spolu vedly obdobný spor dva festivaly - plumlovská a harrachovská Keltská noc. Nakonec však skončil nedořešený: oba festivaly nadále používají totožný název, přestože celou věc měli na stole právníci.