Celá jedna generace sportovců tak bude ochuzena o bezprostřední emoce, kdy je do cíle žene frenetický řev nadšeného davu. Ano, odměnou jim bude zlatá medaile a nesmazatelný zápis do historie. Přidaná hodnota ale bude chybět navždy.

Společnost, kterou dusí již dva roky řádící covidová pandemie, se už jakoby propadla do celkové letargie. V Prostějově to například potvrzují téměř prázdné lokály, kde by se ještě před čtyřmi lety nedalo při utkání národního týmu – NAŠICH sednout bez předem objednané rezervačky. Dnes hrají hokejisté první zápas, doufejme, že svými výkony smutnou dobu trochu rozjasní.