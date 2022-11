"Odkaz na fotku mi přeposílali přátelé z celé republiky. Jedná se o fotku z překážky DunkWall z letošních závodů ve vesničce Vechec na východě Slovenska. Asi jsem se jim zdál dostatečně škaredý, abych zaujmul," směje se nadšený sportovec Pavel Dopita s tím, že se překážkovým závodům (OCR) věnuje sedm let.

"Výhodou tohoto sportu je, že se dá dělat skutečně v každém věku. Organizátoři toho využívají a propagují nejenom ty mladé a hezké, ale dávají prostor i nám, řekněme zkušenějším. Často slyším od těch mladších, že jsme pro ně motivací do tréninku. Proto mě těší, že nyní vybrali moji fotku."

"Vesnička Vechec je až u Košic a je známá tím, že se tam konal v roce 2012 první závod Spartan race v kontinentální Evropě a letos se tam běžely výroční závody po deseti letech. Až rok poté se pak rozšířily tyto překážkové závody k nám, kde se v roce 2013 běžel první závod v České republice na Moninci," představil zapadlý kout Dopita a ve stručnosti přiblížil i svůj sport.

Desetiboj krát tři

"Spartan race navazuje na různé survival závody typu Death Race, které mu předcházely. V roce 2010 pak Joe de Sena upravil pravidla tak, že umožnil přístup širším vrstvám zájemcům a zapříčinil tak jeho masivní rozsah. Stručně se dá říct, že se jedná o běh, při kterém se zdolávají různé překážky, které jsou jak dovednostní, tak silové. Jednotlivé závody se liší délkou a počtem překážek."

Překážkovým závodům propadl, z vlastního domu si udělal workoutové hřiště.

"Spartan Race se nedá dělat bez přípravy. Je to po stránce tréninku takový desetiboj krát tři. Musíš dobře běhat, do toho přeskakovat dva a půl metrové stěny, tahat padesátikilovou betonovou kouli, trefit se oštěpem do terče a především mít silné ruce na ručkování na hrazdách nebo na kruzích. Případně šplhat na pětimetrovém laně. Pokud to zvládneš, tak si představ, že to lano je nasáklé vodou jako houba a je problém se na něm byť jen udržet, natož šplhat vzhůru," líčí propagátor zdravého životního stylu s tím, že tyto závody prověří celé tělo.

"Snad proto jsou tak populární. Právě trénink na ně je to, co mne baví. Doma mám postavený soukromý workout, ve dvou futrech namontované hrazdy, ve sklepě pět oštěpů a mohl bych pokračovat," s pusou od ucha k uchu popisuje vlastní posedlost.

Prostějov workoutu zaslíbený

Prostějov má skvělé podmínky k přípravě.

"Řadíme se k městům, kde je nejvíce workoutových konstrukcí na počet obyvatel a je to moc dobře. Také když Prostějov jede na závody, tak jsme na nich vidět jak počtem, tak výkony. Dokonce jsem již dostal i nabídku od organizátora závodů Geroy, který někteří znají z Přerova, zda bych nechtěl v Prostějově nějaký závod udělat. Myslím si ale, že trh je aktuálně nasycen a nyní je u nás OCR závodů dostatek," chválí své rodné město Dopita a jedním dechem dodává:

"Co mě však moc těší je fakt, že když jdu na některý workout cvičit, kolik je na něm dětí. Likvidovali jsme jim dva roky zdraví ve jménu covidu, buďme vděční, že mnoho z nich si nachází opět cestu na sportoviště. A třeba se zapojí i do skupin Spartan Kids."

Železný dědek z Prostějova se naposledy zúčastnil prestižního světového šampionátu v řecké Spartě, kde dokončil všechny závody. V příštím roce by se rád zúčastnil evropského šampionátu v Andoře.