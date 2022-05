"Realita je taková, jakou vidíte. Zákaz stání, zákaz zastavení nikoho nezajímá. Chápu, že lidé nemají kde zaparkovat, ale zrovna tady je to extrém. Zneužívají toho, že zde prakticky nikdy městská policie nic nekontroluje," komentuje Jiří Milar, provozovatel soukromého parkoviště v Koželuhově ulici a dodává:

"Mezi Kostelní a Koželuhovou ulicí je městská plocha s parkovacím automatem. Za hodinu se platí deset korun, já mám sazbu o deset korun vyšší a proto ke mně lidé jedou až jako poslední. Než dát dvacku, raději si stoupnou do zákazu, protože vědí, že je tady nikdo nezkontroluje."

Kontroly jsou v rámci možností.

"Parkoviště u Špalíčku kontrolujeme v rámci možností výkonu služby stejně jako ostatní parkoviště v centru města. Botičky neoprávněně parkujícím automobilům určitě dávat nebudeme, to bychom zablokovali tržiště. Maximálně obdrží řidiči předvolání a oznámení přestupku. Samozřejmě v rámci dopravního značení," uvedl k tématu Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov.

Nejlevnější parkování v republice.

"Je zajímavé, že u finančního úřadu, za hradbami, v Palackého nebo u Avionu vidím strážníky kontrolovat parkovací lístky pravidelně. Za těch sedm let, co jsem zde na parkovišti, zde nebyli ještě ani jednou. V životě jsem je tady neviděl a lidé to dobře ví," říká Milar s tím, že v Prostějově se parkuje za směšný poplatek.

"Deset korun na hodinu v centru, to jsem nikde jinde neviděl. Přesto se to zdá spoustě lidem moc. Chci vidět, kam budou dávat auta, až se zruší štěrkáč po sodovkárně. To bude teprve blázinec," uvádí dále provozovatel soukromého parkoviště.

