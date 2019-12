Prvně jmenovaný stavěl deset let vlastníma rukama hrádek Špacírštejn a sní svůj velký sen o tom, že jeho stavba bude mít jednoho dne i krásnou novou střechu. Druhý si o tom přečetl článek na webu Prostějovského deníku a hodlá pomoci panu Procházkovi jeho touhu splnit.

„Povídání o hradním pánovi a jeho nezištném úsilí při stavbě Špacírštejna mě chytlo za srdce, pan Procházka má můj obdiv. Mám rád, když lidé dělají něco nejen pro sebe, ale i pro druhé. A to je právě jeho případ,“ říká Martin Ducháč s tím, že článek v Deníku s fotografiemi hrádku a snem pana Procházky na něj natolik zapůsobil, že se rozhodl případnou výstavbu střechy finančně zaštítit.

Neváhal tedy a s panem Procházkou se spojil a svůj návrh mu předestřel. Hradní pán byl nadšený.

„Pan Ducháč mě s nabídkou mile překvapil a udělal opravdu radost. Vždyť jsem se v minulých letech dvakrát snažil získat na stavbu střechy dotaci a dvakrát neúspěšně. A teď to vypadá, že by to mohlo klapnout,“ reagoval Procházka s tím, že pomocnou ruku podnikatele z Pardubic přijal a oslovil už obec s návrhem, aby mu úředně pomohla investici vyřídit. Ví ovšem, že půjde o běh na dlouhou trať, i když mu obec vyjde vstříc.

Pomoc i od úřadů

To potvrzuje i lipovský starosta František Šustr.

„Záměr, aby měl Špacírštejn svou střechu, samozřejmě vítám. Na obci uděláme vše proto, aby v budoucnu mohla střecha na hrádku opravdu vyrůst. Získat příslušná povolení ovšem bude nějakou dobu trvat. Musíme k tomu přistoupit postupnými kroky, nyní tak vedeme úvodní jednání s příslušnými úřady,“ sdělil starosta Lipové František Šustr.

Pan Procházka tak dále může svůj velký sen snít. Podle svých slov už dokonce zvažuje, že by jako projektanta střechy oslovil syna svého známého.

A radost z vyvíjející se situace má i mecenáš případné stavby Martin Ducháč.

„Po starém pánovi tak něco krásného zůstane a v duchu si můžu říct, že vlastně zprostředkovaně i po mě a jednoho dne třeba novou střechu na hrádku ukážu své dceři a povím jí příběh o píli jednoho nezlomného člověka,“ vyznal se jednapadesátiletý podnikatel.

Sponzorství má v krvi

Že svou nabídku míní opravdu vážně, o tom svědčí i fakt, že není na poli podpory různých projektů žádným nováčkem. Jeho firma zabývající se obchodem s domácí elektronikou třeba pomáhá dětem v dětských domovech a nemocnicích či podporuje nadějné sportovce. Investice do Špacírštejna by pak byla jeho osobní akvizicí, stejně jako několik dalších.

„Nedělám to proto, abych se nějak zviditelnil, nemusí být nikde vyražena cedulka s mým jménem, chci prostě jen, když můžu, pomoci zrealizovat jeden velký sen,“ říká pan Ducháč s tím, že se on sám i jeho firma řídí mottem: Když už něco děláme, děláme to pořádně.

Podle svých slov neváhá dokonce osobně přiložit ruku k dílu. „Klidně s jedním či dvěma kamarády přijedeme a řemeslníkům se stavbou střechy pomůžeme, jak jen budeme moci,“ nechal se slyšet Ducháč a dodal, že je mu jedno, jestli to bude za půl roku či za rok. „Hlavně, aby se jednoho dne celá akce podařila,“ říká Ducháč.

Turisté se těší

Zvelebení Špacírštejna by uvítali i turisté.

„Je to jedno z našich oblíbených míst k výletům, hrádek i jeho okolí je moc fajn. A dají se tam upéct na ohýnku špekáčky,“ libuje si Eva Antlová z konického Klubu českých turistů s tím, že moc obdivuje pana Procházku, že hrádek dokázal vlastníma rukama vytvořit.

„Bylo by skvělé, kdyby mu ostatní podali při dostavbě pomocnou ruku, zasloužil by si to. A pokud by hrádek dostal střechu, to by byla nádhera,“ nechala se slyšet Antlová.

Podle ní by se hodilo, aby u hrádku vzniklo i nějaké nové posezení.

„Nám to až tolik nevadí, že tam kromě malé lavičky nic není, my si vždy bereme něco pod zadek, ale řada návštěvníků by jistě příjemné lavičky uvítala,“ řekla na závěr turistka s úsměvem.