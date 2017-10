Soutěž Požární ochrana očima dětí 2017 zná své vítěze

Každoročně probíhá na okrese Prostějov výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí. Ne jinak to bylo i v roce 2017. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a mohou se jí zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18 let, v rámci činnosti školní i mimoškolní. Tato soutěž bude probíhat i v příštím roce.

Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 978 dětí z 18 škol a 1 SDH. V okresním kole se umístilo 31 dětí. V krajském kole se jich z našeho okresu umístilo 19 a v republikovém kole se umístily 2 děti.



„Ceny dětem předal starosta OSH Jan Brabec a vedoucí Odborné rady prevence Oldřich Bezslezina přímo na školách,“ řekla Jana Komárková, vedoucí kanceláře Okresního sdružení hasičů v Prostějově.



Soutěž bude probíhat i v roce 2018. Hlavními tématy, na které by se měli soutěžící zaměřit, jsou: vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, nebezpečné hry dětí s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd. Dále pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí nebo zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže.



„Ráda bych za Okresní sdružení hasičů v Prostějově chtěla touto cestou poděkovat městu Prostějov za jeho finanční příspěvek na zakoupení cen pro děti," dodala na závěr Komárková s tím, že podrobný popis soutěže v roce 2018, včetně časového harmonogramu pro odevzdání prací bude zaslán každému školskému i mimoškolskému zařízení e-mailem, případně poštou.

