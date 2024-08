Exkluzivně

Dvoufázový trénink a poctivá příprava. V takovém režimu jede 34letý sportovec a zdatný manažer.

"Měli jsme společné soustředění. Dostali jsme osobní úkoly, jakým způsobem se máme připravovat. Jedná se o videa s choreografiemi, které musíme pravidelně opakovat. Fyzické přípravě věnuji denně dvě hodiny," líčí Marcel Nazad martyrium, které provází účast ve finále.

Ve volné disciplíně sází na sport

close info Zdroj: se svolením Muž roku zoom_in "Samozřejmě nebudu prozrazovat, jak bude vypadat. Ale jako sportovec jsem vsadil na sportovní tématiku. Mám nacvičené různé kreace s hudbou. Zkouším si je každý druhý den. Řeknu jen, že jsem velkým vlastencem a téma se bude právě týkat mé národní hrdosti," sdělil Deníku finalista, jenž má i tetování související s vlastenectvím.

"Mám na prsou vytetovaného českého lva a na rameni českou vlajku," potvrdil.

Důležitá je i rétorika

"Lekce nám dával pan Přeučil. Myslím, že mi to hodně dalo. Každý den ráno věnuji správné rétorice určitý čas. Při chystání se do práce cvičím hlasivky a mluvím sám se sebou," usmívá se Marcel.

Vítězství je velká výzva

"Na začátku soutěže jsem to nebral příliš vážně. Jako velký úspěch jsem vnímal postup mezi finálovou dvanáctku. V posledních dnech ale vidím, jak do toho mí kolegové finalisté šlapou. Pro mě, jako sportovce to je jednoznačná motivace a výzva. Zkrátka jako finálový závod, který chci vyhrát," neskrývá se za klišé patriot z Hané.

Podívejte se na fyzickou přípravu finalisty:

Marcel Nazad, finalista soutěže Muž roku 2024, příprava | Video: Zdeněk Vysloužil

Dvanáct namakaných týpků. "Jedu na vítězství, je to tak. Na druhé straně mám ale respekt před soupeři, kteří na sobě také neskutečně makají. V pátek to bude souboj dvanácti namakaných týpků a vyhraje jen jeden. Chci to být já," uzavírá Marcel Nazad, pár dnů před finálovým galavečerem.

Finálový galavečer soutěže Muž roku 2024 se uskuteční v pátek 23. srpna v Náchodě.