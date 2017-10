Střední odborná škola podnikání a obchodu získala jako jediná z Prostějovska cenu Talent Olomouckého kraje 2017. Mezi šedesáti oceněnými účastníky nechyběl ani její student Filip Bašný.

SOŠPO získalo ocenění Talent Olomouckého kraje jako jediná škola z Prostějovska.Foto: Deník / Trunda Jiří

Talent Olomouckého kraje se konal letos již po třinácté. Každoročně se jedná o dvě kategorie, ve kterých jsou oceněni žáci a studenti. Poté se předává cena i školám, které se nenominují, ale vybírá je krajský úřad.



„Hlavním z kritérií pro ocenění školy je péče o talentované studenty a podpora nutná k dosažení jejich výsledků v soutěžích a olympiádách.“ prozrazuje ředitel školy Marek Moudrý a dodává, že si ocenění školy velice váží.



Pro Filipa Bašného, který loni získal druhé místo, byl letošní rok úspěšnější. V humanitní kategorii totiž obsadil zlatou příčku.



„Jsem rád, že letos Filip obdržel první místo. Opravdu si to zaslouží. Je to výborný student. Zvítězil v ústředním kole olympiády v německém jazyce a zúčastnil se mezinárodního finále v Berlíně,“ dodává ředitel školy.



Slavnostní předávání se konalo v regionálním centru v Olomouci za účasti náměstka hejtmana Ladislava Hynka a vedoucího odboru školství a mládeže Miroslava Gajdůška. Letos se uznání dočkali i lidé, kteří na školách pořádají soutěže. Po hlavním programu bylo připraveno i bohaté občerstvení.



Škola si neodnesla jen diplom a pocit uznání, ale také finanční odměnu. Ta by měla být použita na další podporu talentovaných studentů.

Autor: Jiří Trunda