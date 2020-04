Pro prostějovský domov se jedná o vítanou pomoc.

"V současné době koronavirové krize, kdy děti nechodí do školy a školu tak nahrazuje dětský domov, je to vhodná pomoc. Je nemyslitelné, aby měly děti pro výuku jediný počítač ve skupině. Zvláště, když se kompletní výuka provádí elektronicky," říká Vladimír Brablec, ředitel prostějovského domova.

Osud dětí bez rodin by neměl být nikomu lhostejný.

"Začalo to spontánně. Nejprve se mi ozvaly dva, tři dětské domovy. Postupně to narůstalo a tak jsme se rozhodli založit celorepublikový projekt na podporu dětských domovů během pandemie," přibližuje Ladislav Samek a pokračuje: "Zřídili jsme transparentní účet, vytvořili manuál, jakým způsobem se dá pomoci. V dětských domovech jsou děti které studují, ty potřebují notebooky. Jsou tu ale i děti, které do školy ještě nechodí a pro ty zase dodáváme například společenské hry."

Lidé pomáhají hodně.

"Byl jsem hostem televizního pořadu Události, komentáře. Můj vstup odstartoval obrovskou vlnu zájmu. Než jsem dojel z Prahy zpátky do Pardubic, tak jsem takřka nepřetržitě až do druhé dne dopoledne odepisoval na strašné množství zpráv," popisuje zájem Ladislav Samek a dodává: "Za čtrnáct dní se podařilo vybrat necelých šedesát tisíc korun, tím se nám podařilo zasponzorovat pět dětských domovů. Dnes jsme tedy v Prostějově, pak jedeme do Plumlova, čeká nás Mikulov a končíme v Brně. Ve středu začínáme v Nové vsi u Chotěboře, pokračujeme do Moravské Třebové a Poličky."

Děti z Prostějova se tak mohou těšit z pěti nových notebooků, plumlovský domov obdržel tři. "Přivezli jsme také školní potřeby, společenské hry nebo nápoje," uzavírá Ladislav Samek.