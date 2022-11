"Dětské závody absolvovalo více než sto třicet dětí a v hlavních závodech na pět až deset kilometrů bylo registrováno přes dvě stě šedesát běžců. To je druhá největší účast v Sokolském běhu v rámci celé republiky," informoval Svatopluk Tesárek, starosta pořádající Sokolské župy Prostějovské, který sám trať absolvoval.

"Trať je náročná a zajímavá. Při takovém počtu účastníků jsou problémy v užších místech, na cyklostezkách a chodnících. Ti nejrychlejší pak mají problémy při předbíhání. Proto by bylo lepší, kdyby se mohlo například v příštím roce běžet po silnici. Uděláme proto všechno, aby se to podařilo," nastínil budoucnost závodu Tesárek.

Úsporný vánoční program v Prostějově: drahé hvězdy nahradí vláček nebo flašinet

Desítky hobíků, atleti a také fotbalová reprezentantka. S pětikilometrovou tratí se popasovala i fotbalistka Slovácka.

"Šla jsem se proběhnout, ale nemohla jsem to nějak hrotit, protože máme zítra zápas. Upřímně nemám vytrvalostní běhy moc ráda, ale přihlásili se rodinní příslušníci a známí, tak jsme se společně proběhli. Vyhecovala jsem k účasti i bráchu, který moc nesportuje a v závěrečném sprintu jsem ho porazila," smála se v cíli Tereza Ohlídalová, devatenáctiletá prostějovská rodačka, která válí ligu za Slovácko a je členkou reprezentačního týmu do 19 let.

Vánoční strom pro Prostějov nebude zdaleka. Takto vypadá

Teenagerka z Českého Těšína se držela nejlepších mužů a suverénně ovládla ženskou kategorii. Teprve šestnáctiletá Darina Brozdová doběhla do cíle s úsměvem.

"Jsem z Českého Těšína, studuji v Ostravě a závodím za Vítkovice. Do Prostějova jsem se dostala tak, že jeden z členů našeho běžeckého týmu je z Prostějova a navrhl, že bychom sem mohli přijet. Řekla jsem pro ne a tak jsem tady," culila se mladičká vítězka a pokračovala: "Vůbec jsem nevěděla jaká zde bude konkurence. Do závodu jsem šla s tím, že si zkusím udělat osobák a vyšlo to. Ze začátku jsem zkoušela držet tempo s kluky na čele, ale pak už jsem si běžela svoje tempo. Za rok bych ráda přijela zase."

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY PROSTĚJOV 2022 – VÝSLEDKY

Hlavní závod 10 km (98 účastníků), absolutní pořadí

1. Tomáš Navrátil (čas: 00:32:47)

2. Daniel Indra (00:33:24)

3. Bronislav Khýr (00:33:44)

4. Michal Šmída (00:33:49), 5. Vojtěch Turek (00:35:43), 6. Jan Šmída (00:36:05), 7. Michal Vašíček (00:36:56), 8. Karel Fajstl (00:36:56), 9. Lukáš Švestka (00:37:02), 10. Lukáš Zeman (00:38:11).

ŽENY

1. Darina Brozdová (00:38:12), celkově 11. místo

2. Dagmar Laníková (00:42:44), celkově 21. místo

3. Tereza Rožánková (00:46:07), celkově 34. místo

Hlavní závod 5 km (122 účastníků), absolutní pořadí

1. Martin Tomica (00:17:55)

2. František Horna (00:18:16)

3. Pavel Kučera (00:18:18)

4. Petr Fančovič (00:18:19), 5. Milan Ředina (00:18:26), 6. Svatopluk Tesárek (00:19:46), 7. Michal Žitňanský (00:19:52), 8. Ondřej Kvíčala (00:19:52), 9. Patrik Picek (00:20:14), 10. Lukáš Julínek (00:20:36).

ŽENY

1. Sára Navrátilová (00:20:44), celkově 12. místo

2. Iva Šnoplová (00:21:00), celkově 13. místo

3. Lenka Kučová (00:23:00), celkově 28. místo

Dětské běhy



PŘEDŠKOLÁCI

1. Lilly Petrželová

2. Vítek Vaníček

3. Veronika Šafaříková

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I

1. Lucie Koblerová

2. Sofie Koblerová

3. Valentýna Mlčochová

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ II

1. Amálie Havlíčková

2. Natálie Korhoňová

3. Patricie Poláčková

STARŠÍ ŽÁKYNĚ III

1. Adéla Stránská

2. Nicole Jedličková

3. Karolína Smékalová

STARŠÍ ŽÁKYNĚ IV

1. Tereza Štolpová

2. Edita Vašková

3. Diana Zazuková

MLADŠÍ ŽÁCI I

1. Michal Svačina

2. Daniel Fisher

3. Max Mašlej

MLADŠÍ ŽÁCI II

1. Richard Khýr

2. Filip Koudela

3. Jakub Špaček

STARŠÍ ŽÁCI III

1. Filip Juráček

2. Fabrizio Čureja

3. Šimon Bedeš

STARŠÍ ŽÁCI IV

1. Filip Sotona

2. Kristián Fančovič

3. Václav Khýr