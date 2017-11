Sokolovny v regionu dostávají nový kabát i využití

Jsou místem odpočinku, sportovních výkonů i tanečních zábav. Sokolovny na Prostějovsku však mnohdy zůstávají v havarijním stavu, jinde jsou dokonce zcela nevyužívané. A chátrají.

Sokolovna v Kostelci na HanéFoto: DENÍK/Michal Sobecký

"Vždy radši odvracím zrak, když jdu kolem," uvádí třeba Josef Dolívka z Kostelce na Hané o tamní sokolovně, kterou loni získalo do majetku město.



Jeho představitelé se rozhodli, že kromě převzetí historické budovy ji také nechají rekonstruovat.

"Už jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení a vybavili ji novým nábytkem. Nyní chystáme projekt a také žádost o dotaci na rekonstrukci fasády či oplechování střechy, aby do stavby nezatékalo," uvedl starosta města František Horák.

Nastínil také, kolik by opravy mohly stát. "Předpokládám, že půjde asi o pět milionů korun," sdělil.

V Konici se už na opravách pracuje

Ještě větší práci naopak budou mít v Konici. Tamní sokolovna totiž trvale postrádala využití, známky chátrání na ní byly navíc ještě patrnější. Rozpadávající se omítka, rozbitá okna, zničené schody, to jsou jen některé vady na kráse budovy.

"Na rekonstrukci už pracujeme, hotovo by mělo být v říjnu 2019," uvedl starosta města František Novák.

Dlouho se pak spekulovalo o využití sokolovny. Město totiž postrádá větší kulturní stánek. "Nakonec bude stavba sloužit komunitnímu centru, bude zde zázemí pro sociální služby," uzavřel.

Podobnému účelu má shodou okolností sloužit také sokolovna v Tištíně. Zastupitelé zahájili výběrové řízení, jehož závěrem by měla být rekonstrukce za téměř dvacet milionů korun.



Využití se naopak nemění v Určicích. Tamní sokolovna stále slouží kulturním a sportovním aktivitám obyvatel. V budoucnu by ale měla nabídnout příjemnější prostředí. Zastupitelé totiž přisoudili zdejšímu Sokolu čtvrt milionu korun. Výsledkem by mělo být rekonstruované zázemí, které dosud volalo po opravách.