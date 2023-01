„Nyní dokončujeme rekonstrukci zadní části sokolovny, lidově řečeného pekla, které slouží při kulturních akcích jako bar. Pustili jsme se do toho v prosinci a musíme to stihnout do pátku," usmíval se starosta obce Dušan Svozílek.

Úpravy sokolovny začaly v roce 2004 a trvají dodnes.

„Po dvaceti letech se dodělává zadní část. Ještě nás čeká podlaha, ale to je investice na delší dobu," doplnil starosta. Podle něj sice sokolovna patří sokolům, ale obec je dlouhodobě výrazně podporuje.

Na pracovní síle ušetřili statisíce.

„Udělali jsme kompletně nové osvětlení, vzduchotechniku s odvětráním, podhledy a zázemí. Peklo je už poslední částí rekonstrukce sokolovny, kuchyni jsme zvládli již dříve. Celkově opravy stály 4,7 milionu korun," vypočítal Svozílek s tím, že se jedná o vysokou částku a proto se musí rekonstrukce dělat po etapách.

„Díky tomu, že se spousta věcí dělá svépomocí, dokázali jsme udělat práce za devět set tisíc, které by jinak ve stavebním rozpočtu činily více než dva miliony," vypočítal.

Odborné práce dělají chlapi ve svém volném čase.

„Členové sokola, ale i jejich kamarádi chodí denně po večerech a dělají, co kdo umí. Finišujeme expresním tempem. Hotovo by mělo být ve středu večer, ale vidím to tak, že budeme dodělávat v pátek ráno," směje se starosta.

„Jedná se už spíše o drobnosti: dospárovat dlažby, nalepit zrcadla nebo zakrýt vzduchotechniku. Všechno bere čas, ale my to zvládneme," komentoval první muž obce, který sám po večerech navléká montérky a přispívá ke společnému cíli.

„Chodí nás mezi šesti až devíti. Všichni jsou šikovní, každý umí něco. Rozdělíme si úkoly a každý dělá své a nemusíme se o to starat. Doufám, že budou návštěvníci pátečního plesu mile překvapeni," doufá starosta s tím, že je všem, kteří nezištně pomáhají moc vděčný.

Vrchoslavický bál láká na cestu kolem světa. Páteční obecní ples je teprve druhým, protože po úspěšné premiéře v roce 2020 přišla pandemie.

„Tehdy jsme uspořádali ples v duchu retro a další plány zhatil covid. Pokračujeme v tematickém zaměření. Tentokrát jsme ho pojali cestovatelsky. Návštěvníci mohou obletět celý svět, víc ale nebudu prozrazovat. Vstupenky lze stále zakoupit na obecním úřadě a poté přímo u vstupu do sálu," zve na páteční bál vrchoslavický starosta.