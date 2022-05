Zámek za hubičku? Chátrající památka ve Ptení je na prodej, zájemců je víc

Smržické vandr nabízí tradičně vyžití cyklistům i chodcům. Pro cyklisty jsou připraveny tratě v terénu i po silnici. Nejdelší přírodní s převýšením 1104 metrů měřila dvaašedesát kilometrů. Silničáři šlapou devadesát kilometrů s převýšením 1400 metrů. Nejdelší pěší okruh napříč Prostějovskem pak čítá padesát kilometrů.

"Já jezdím už hromadu let a vždycky tu nejdelší trasu. Ani mi to nepřijde, na kole sedím prakticky každý den a stovka není žádný problém," komentoval například Jiří Moučka. "My se jdeme jenom projít. Vždycky je to hezky zorganizované a pokaždé se jde trochu jinak, takže člověk pozná nové kousky přírody," nechal se slyšet tatínek dvou malých dětí předškolního věku.

Klub českých turistů Smržice, který oblíbenou akci každoročně pořádá, odměňuje každého účastníka diplomem a v případě zájmu i pamětní medailí.