Kolik přibude nových broučků a berušek? V důsledku řádící koronavirové pandemie jsou už třetí měsíc uzavřeny všechny školská zařízení. Bez výskotu skotačících dětí přežívá i novotou vonící venkovská mateřská škola ve Smržicích. V těchto dnech se usilovně chystá na zápis dětí pro příští školní rok.

Opuštěné třídy čekají na nový školní rok. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Vypadá to, že se nic nedělá, ale pracujeme pořád. V první řadě jsme se hned po uzavření školky zaměřili na předškoláky. Museli jsme je připravit na zápis do školy, i když pouze elektronickou formou. Dočkají se ale i fyzického zápisu a budeme je také pasovat na předškoláky," komentuje současný stav vedoucí učitelka Veronika Přikrylová a pokračuje: "Následně jsme se rozhodli, že oslovíme všechny zbývající děti. Ony pořádně nevědí co se děje. Neví, proč nemohou chodit za kamarády. Vymysleli jsme takový pilotní program. Dali jsme jim do obálek úkoly, pracovní listy, omalovánky nebo pexesa. Každému jsme také ušili roušku a oslovili je dopisem určeným přímo pro děti. Rozvezli jsme jim to přímo do schránek."