"Kulatinu vozíme z mnohem větších vzdáleností, protože okolí je prakticky vytěžené. GigaWoody jsme zvolili proto, že do normálního vagónu se vejde šedesát kubíků kulatiny, a do těchhle speciálních vagónů až sto padesát kubíků do jednoho. Navíc je trať z Prostějova do Ptení kapacitně omezená, je to pro nás šance, jak k nám dopravit v rámci jedné obsluhy více kulatiny," vysvětloval Jan Vařeka, předseda představenstva Pily Javořice, která je jedním z největších zpracovatelů kulatiny ve střední Evropě.