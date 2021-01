Zavřené vleky donutily sjezdové lyžaře a snowboarďáky nazout běžky. Jenže jak správně běžky navoskovat? Vybrat skluzový a odrazový vosk podle teploty a vlhkosti sněhu, a také podle profilu trati, je věda i pro pokročilé běžkaře. Co poradit běžkařským začátečníkům? Už jste slyšeli o bezúdržbových běžkách? Novou technologii právě testují na Skřítku.

Běžky, které se nemažou

Bezúdržbové běžky samozřejmě nejsou pro výkonnostní závodníky, kteří na trati dokonalým skluzem bojují o každý zlomek vteřiny. Slouží těm běžkařům, kteří se nechtějí zaobírat mazáním.

Díky novým technologiím byly vyvinuty univerzální běžky s obstojnou přilnavostí a skluzností za všech podmínek. Bezúdržbové se jim říká také proto, že speciální vlastnosti skluznice vydrží stejně dlouho, jako je životnost samotné lyže.

VIDEO: Běžkaři na Skřítku, 16. ledna 2021

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Aby běžkaři nekupovali zajíce v pytli, byl pro ně v sobotu i v neděli na Skřítku připraven testovací okruh, kde si mohli dát tři kilometry zdarma. Testovací běžky, které se nemažou, a přesto jedou, byly k zapůjčení v různých délkách. Testovací jízdy nad parkovištěm nabízel tým Ski servisu Rapotín ve spolupráci s chatou Skřítek.

Nejvíce běžkařů v historii

Běžkařům se věnuje také Petr Procházka, provozovatel chaty Skřítek. Má na starosti také udržování běžkařských tratí v okolí.

„Ve spolupráci se sdružením cestovního ruchu Jeseníky máme přímo na Skřítku rolbu, která upravuje všechny běžkařské trati, co leží na straně Olomouckého kraje. To znamená kolem 25 kilometrů. Patří do toho i část Jesenické magistrály. V těchto dnech jsou Jeseníky plné začínajících běžkařů, tak jsme jim díky spolupráci s půjčovnama nabídli půjčování lyží i přímo tady, na Skřítku,“ představil víkendovou novinku Petr Procházka.

Ve srovnání s předchozími lety Procházka odhaduje letošní nárůst počtu běžkařů minimálně o polovinu.

„V týdnu to tady bývá klidnější, ale návštěvnost za poslední víkendy je masakr. Naštěstí se nám dobře spolupracuje s policií, která tady usměrňuje dopravu. Policie nám i řidičům vychází vstříc, aby provoz kolem Skřítku fungoval i v náročných podmínkách,“ pochválil Petr Procházka přístup policistů.

Snažíme se udržet personál

Všechny restaurace v Jeseníkách jsou sice zavřené, ale snaží se fungovat v omezeném rozsahu aspoň přes výdejní okénko. Občerstvení běžkařům nabízí také Skřítkovo výdejní okno.

„Snažíme se udržet personál. Je to za daných podmínek velmi těžké, ale zatím jsme nepropouštěli. Nějak držíme, a uvidíme, co bude dál. Kolegové vlekaři jsou na tom už opravdu bídně. Snažili se v minulosti investovat a dávali své skiareály dohromady. Rozhlédněte se třeba na Klepáčově. Pro vlekaře to dopadlo opravdu špatně. Snaží se udržet se zuby nehty,“ posteskl si Petr Procházka a pak šel dalším zájemcům vysvětlovat, jak na vystavených běžkách funguje rozdíl mezi přilnavostí a skluzností.