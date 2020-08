Už před dvěma týdny začali zaměstnanci Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově chystat podmínky pro učení žáků na dálku.

„Připravujeme nový model distanční výuky pro děti, které budou muset zůstat doma kvůli rýmě, nachlazení či jiné nemoci. Učitelé budou do systému vkládat různé prezentace, videoprezentace a budou natáčet například videozáznamy z pokusů, aby žáci o nic nepřišli,“ popsal novinku Michal Müller, který je nyní pověřený vedením gymnázia.

Novinka bude podle něj dostupná pro všechny žáky a využijí ji také ti, kteří si budou chtít učivo touto formou zopakovat.

„Systém funguje nejen na počítačích, ale i na chytrých mobilních telefonech,“ dodal Michal Müller.

V plném proudu jsou také přípravy na nový školní rok na Střední škole gastronomie a farmářství v Jeseníku.

„Tentokrát je jiná organizace výuky, řešíme také technické zabezpečení učitelů. Technika nám už zastarává, budeme muset najít nové zdroje na to, abychom mohli vybavit učitele výkonnějšími počítači. Máme rovněž některé sociálně slabé žáky, doma počítač nemají a nemají ani datové připojení. Mrzí nás, že podpora je v tomto směru určena jen pro základní školy a na ty střední se zatím nedostalo,“ popsala ředitelka Silvie Pernicová.

Škola bude podle ní dodržovat ještě přísnější hygienická opatření.

„Na používání dezinfekce a správný postup při mytí rukou jsou již žáci z minulého školního roku zvyklí. Budeme ještě více sledovat jejich zdravotní stav, s rýmou či nachlazením musejí zůstat doma. Jako potravinářský provoz máme velmi přísné nároky na čistotu a hygienu,“ poznamenala Silvie Pernicová.

Dezinfekce florbalových hokejek

Z větší části už je na zahájení školního roku připravena také Obchodní akademie a Jazyková škola v Přerově. Dezinfekce i dávkovače jsou nachystané v dostatečném množství.

„Momentálně řešíme například to, jakým způsobem správně provádět dezinfekci nářadí, míčů nebo třeba florbalových hokejek v hodinách tělesné výchovy. Metodika nám k tomu zatím žádná nepřišla. Čekáme, jaké pokyny nám budou zaslány. Pokud se týká školní jídelny, tak to zajišťuje externí firma. Už nás upozornili na to, že nebudou žáky dovnitř pouštět ve větších počtech,“ sdělila zástupkyně ředitelky Dana Kaprálová. Pedagogové se už podle ní těší na klasickou výuku ve třídách.

„Varianta kantor, žák a třída to je něco úplně jiného než výuka na dálku a učení přes videokonference. Reakce žáků ve třídě jsou okamžité, učivo se mnohem lépe probírá i vysvětluje. Klasická výuka a osobní kontakt s žáky má spoustu výhod,“ míní Dana Kaprálová.

Někdo s rouškou? Budeme respektovat

Na návrat školáků do lavic jsou dobře připraveni na Základní škole v Mozartově ulici v Olomouci. Podle ředitele Zbyňka Kundruma nejsou přípravy až tak náročné ve srovnání se složitou situací, která nastala v jarních měsících letošního roku.

„Máme radost z toho, že můžeme školní rok spustit v téměř běžném režimu. Samozřejmě budeme velmi dbát na dodržování všech hygienických podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců. Všechno včetně dostatečných zásob dezinfekce už máme připravené a na žáky se všichni těšíme,“ řekl ředitel.

Ve školní jídelně Základní školy v Mozartově ulici od září nebude probíhat takzvaný samoobslužný režim. Ovoce, příbory nebo nápoje si už děti nebudou brát samy, ale budou vše dostávat přímo od kuchařek.

„To také zabezpečíme, není to pro nás problém. Přivítali jsme rozhodnutí, že se až do konce září nebudou roušky ve školách nosit. Například během obědů by to bylo pro školáky zbytečně komplikované. Pokud se ale někdo ve škole bude chtít rouškou chránit, tak to samozřejmě všichni budeme respektovat,“ dodal Zbyněk Kundrum.