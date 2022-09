"Ceny obědů ve školních jídelnách v Prostějově jsou i přes navýšení na nejnižší možné hranici. Snažíme se je držet tak, aby byly dostupné pro co nejširší vrstvu žáků. Týká se to základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Prostějov," komentoval primátor František Jura.

Reálně registrují rodiče školáků navýšení cen mezi pěti až deseti korunami za oběd.

"Zdražuje se úplně všechno, tak je logické, že nahoru půjdou i obědy. Cena okolo třiceti korun za polévku a hlavní jídlo, plus pití je pořád solidní," uvedla například Hana Slezáková, jejíž syn navštěvuje čtvrtou třídu.

Cenová hladina obědů se v prostějovských školách pohybuje pro školní rok 2022/2023 mezi třiceti až čtyřiceti korunami podle věku. Učitelé a zaměstnanci platí za polední jídlo okolo pětačtyřiceti korun.

Výrazné zdražení nepostihlo ani mateřské školy. Celodenní strava pro děti do šesti let se pohybuje okolo pětačtyřiceti korun a za oběd se svačinou zaplatí rodiče o desetikorunu méně.

"Cena není to podstatné, spíše by bylo potřeba, aby děti ty obědy opravdu jedly. Člověk to zaplatí, ale ony stejně přijdou ze školy hladové, protože jedí jen to, co jim chutná. Učitelé by na ně měli dávat větší pozor," přidává svůj názor další z rodičů.

CENY OBĚDŮ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

škola - cena obědů pro věk 7-10 let / 11-14 let / 15-18 let

ZŠ J. Železného - 26,-Kč / 31,-Kč / 35,-Kč

ZŠ E. Valenty - 30,-Kč / 34,-Kč / 39,-Kč

ZŠ Dr. Horáka - 32,-Kč / 36,-Kč / 45,-Kč

ZŠ Melantrichova - 26,-Kč / 30,-Kč / 34,-Kč