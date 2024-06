Vzniknou nová oddělení

Výsledkem plánované rekonstrukce má být nový pavilon se třemi odděleními mateřské školy. "Ten bude provozně i stavebně navazovat na stávající centrální pavilon," doplnil Rozehnal.

Nový pavilon má šest let

Nový centrální pavilon byl otevřen v červnu 2018. Na další pokračování rekonstrukce v Čechovicích čekali dlouhých šest let. V minulosti sepsali rodiče dětí a občané Čechovic dokonce petici, která poukazovala na nevyhovující stav původních budov.Objekt, který nahradí odpudivé teskobaráky bude přízemní jednopodlažní s plochou střechou s přisazeným krytým vstupem a dvěma střešními světlíky.

"Vzniknou zde i přisazené pergoly se slunolamy. Součástí stavby jsou zpevněné plochy a sadové úpravy," popsal náměstek Rozehnal.

Děti se přesunou do školy

"Po dobu rekonstrukce budou malé děti předškolního věku umístěny v budově základní školy v Čechovicích. Žáci 1. stupně, kteří docházeli do Čechovic, budou dojíždět do základní školy Palackého," vysvětluje Miloš Sklenka, náměstek primátora (ANO) s tím, že pro dojíždějící děti bude vždy přistaven školní autobus.

Podle harmonogramu prací, by se měly děti vrátit do školky i na první stupeň v Čechovicích za rok. "Do konce letošního roku by měly být hotové demoliční práce. Výstavba nového pavilonu začne příští rok a dokončena by měla být do začátku příštího školního roku," uzavírá Rozehnal.

Předpokládaná hodnota zakázky je na základě projektového rozpočtu odhadována na 65,6 milionu korun bez DPH.