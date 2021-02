Ředitelkou mateřské školy ve Slatinkách je Renata Klajblová. Ve funkci je teprve rok, ale na ´svou školku´ je hrdá.

Ředitelka MŠ Slatinky Renata Klajblová. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Snažíme se o to, aby současná doba koronavirová měla co nejmenší dopad na děti. Na časté používání desinfekce si už snad všichni zvykli. Jak děti, tak i zaměstnanci. Jdeme dětem příkladem. O pandemii se mluví ve školce a zřejmě i doma v rodinách, protože děti mají o situaci povědomí. Děti to vnímají hlavně z toho důvodu, že jich chodí méně a chybí jim kamarádi. V situaci, kdy budou starší sourozenci doma, zůstanou doma i naše školkové děti. Snažíme se o změnu a začíná se nám to dařit," komentuje Renata Klajblová a pokračuje: "V první vlně jsme měli zavřeno od března až do konce školního roku. Myslím si, že mediální tlak byl tak velký, že se rodiče báli posílat děti do školky. Od září už to je lepší. Chodí sice méně dětí než před pandemií, ale já osobně nechci školku zavírat."