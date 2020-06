Květiny, zpěv, proslovy a dárky. Vrchoslavická malotřídka, kterou v letošním školním roce navštěvovalo třicet dětí, se loučila s páťáky.

"Jako třídní učitelka jsem s nimi byla od třetí třídy. Letošní pátá třída je výjimečná. Nejenom tím, že jsme ji otevřeli úplně poprvé, ale i počtem dětí. Jedenáct páťáků ve spojených třídách na malotřídkách nebývá," informovala třídní učitelka Lenka Štarhová a se slzami v očích dodala: "Bude mi po nich smutno. Většinou mám třídu dva roky, tentokrát to byly tři. Je to vždycky tak, že když už si na sebe zvykneme, tak mi vždycky utečou."

Domácký až rodinný způsob výuky, však zanechává v dětech silné pouto.

"U nás je to tak, že se k nám děti rády vracejí. Například v pátek přišli sedmáci, osmáci, kteří jsou v Němčicích ukázat vysvědčení. Jedná se tak o nadpoloviční většinu dětí. Takže jsme v takovém věčném kontaktu a věřím, že se vrátí i dnes končící paťáci," doplňuje Lenka Štarhová.

Poslední den ve škole strávila i dlouholetá ředitelka Ilona Vašinová.

"Po třiceti čtyřech letech se loučím s touhle školičkou. Jak já říkám, všechno jednou končí a všechno zase začíná. Odcházím spokojená a s dobrým pocitem z vykonané práce. S kolegyněmi jsme vychovaly a daly základy života spoustě dětí a doufám, že nás budou pořád dobře reprezentovat a nezklamou nás. Věřím, že vrchoslavská škola bude mít pořád dobrý zvuk," komentovala Ilona Vašinová.

Na cestu do dalšího života předal vycházejícím páťákům starosta čtyřlístky. "Tady máte něco na památku, aby vás štěstí provázelo celým životem," pronesl k páťákům první muž obce Dušan Svozílek a informoval: "Poprvé v novodobé historii jsme měli ve Vrchoslavicích pátý ročník. Tím jsme vytvořili ucelený první stupeň. V okamžiku, kdy odcházejí děti od nás, mají ucelený první stupeň a mohou pokračovat v dalším vzdělávání."

Vrchoslavice investují ročně do mateřské a základní školy okolo tři čtvrtě milionu korun. "Investice do vzdělání se vyjádřit penězi nedá. Školu i školku chceme udržet i v budoucnu, protože je to služba rodičům a to nejlepší pro děti," uzavírá místostarostka Adéla Palíšková.