Ředitelkou ZŠ a MŠ ve Smržicích je Jana Gulaková. Místní pětitřídní škola má školní jídelnu i družinu. V letošním školním roce byla otevřena nová moderní školní budova, kterou si bohužel vinou pandemie děti ani učitelé zatím moc neužívají. Vzdělávání je distanční.

Ředitelkou ZŠ a MŠ ve Smržicích je Jana Gulaková. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Žáci naší školy se k distanční on-line výuce připojují přes aplikaci Microsoft Teams. Všichni vyučující se snaží učivo žákům co nejvíce zpřístupnit. Na webové stránky školy do sekce “Úkoly pro žáky” uveřejňují týdenní plány učiva pro všechny třídy. Je to pro žáky základní informace o probíraném učivu a také takzvaná opora pro žáky a rodiče v případě, že technika zklame. Pro 4. a 5. třídu jsou to vlastně zápisy učiva s návodnými obrázky, které si žáci přímo vlepují do sešitů. Podle těchto plánů učitelé vyučují on-line," nastínila ředitelka stručně formu výuky.