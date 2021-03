"Pronajali jsme si dílnu a kancelář na statku v Určické ulici v Prostějově. Pomalu jsme rozjeli výrobu izolačních dvojskel. Byli jsme čtyři a odbyt jsme měli víceméně zajištěný. Navíc se jednalo o platící zákazníky, takže začátky nebyly až tak špatné," vzpomíná Drahomír Crhan.

"Samozřejmě, že jsme si museli vzít úvěr, abychom mohli zakoupit stroje a technologie. Po dvou letech se nám naskytla možnost koupit výrobní areál za nezamyslickým nádražím. Začali jsme tam dělat dřevěné bedny pro izolační dvojskla," dodává Crhan.

Hledání cesty

"Od založení firmy jsem jezdil po světových veletrzích zaměřených na sklo. Hledal jsem cestu, jak se částečně odlišit od konkurence. Z každé výstavy jsem si dovezl nějaký nápad, který nás odlišil od klasické sklenařiny," popisuje jednatel společnosti a dodává: "O roku 1996 jsme začali lepit vlastní bezpečnostní sklo formou pryskyřice."

Brus z Milána

"Vznikl požadavek na opracování skla, tak jsme si z Itálie dovezli první jednoduchý brus. Postupem času jsme dokupovali další stroje. Dnes máme CNC stroj, vrtačku, brusku a jsme schopni pokrýt veškeré opracování skla jako takového," vypočítává Drahomír Crhan s tím, že zachovali pořád i lepení zalévanou pryskyřicí. Ta se používá na lepení speciálních požárních skel a na ochranu těchto skle UV filtrem."

Drží krok

"Máme i laminovací fóliovací pec, tu jsme měli mezi prvními v republice. Lepíme skla nejen pryskyřicí, ale i fólií. Dokážeme slepit barevná i čirá skla. Naše výrobky mají i atest neprůstřelnosti," vyjmenovává jednatel a pokračuje: "Před deseti lety jsme v Nezamyslicích postavili novou halu i s jeřábovou dráhou a kompletní výrobu jsme přesunuli do Nezamyslic. V Prostějově jsme už ponechali pouze kanceláře."

Ledové sklo

"Máme takové vlastní know how v podobě výrobku Artiglas, kterému říkáme ledové sklo. Opláštili jsme jím například Pomník nezávislosti v Tallinu. Kromě kalení skla, se u nás dá sehnat prakticky všechno, co se skla týká," uzavírá nezamyslický rodák Drahomír Crhan, jehož firma zaměstnává sedmnáct lidí.