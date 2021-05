Na peníze ani čas se neohlížel a splnil si svůj sen.

"Chtěl jsem vytvořit asi nejmodernější zázemí v České republice. Co jsem navštívil herny, tak tam nebyly kamery nebo další potřebný systém. Ono se není čemu divit, nejedná se o lukrativní investici," říká Roman Šmudla a dodává: "Já to nedělám kvůli zisku, ale protože mě to baví. Sám hraju šipky od nějakých třinácti let a pořád mě to láká. Mám svoje zaměstnání a hernu jsem budoval během covidu, kvůli kterému byla hospoda mé sestry zavřená. Trvalo mi to skoro celý rok."

Pohodlí a servis pro hráče i rozhodčí

"Máme kamery, které snímají terč. Můžu tak sedět vzadu a vidím, co soupeř naházel. Dále zde jsou velkoplošné výkonné tablety, multifunkční dotykový displej, který ovládá velkoplošnou obrazovku. Máme nahraný software na řízení turnajů. Ozvučení formou dvou silných reproduktorů," popisuje vybavení Šmudla a pokračuje: "Nabízíme i technické vybavení a servis. Dokážeme vytáhnout zaražené hroty nebo propíchnout letky. Například, když se zalomí ostrý hrot, tak je to velký problém který hned tak někdo doma na koleni vyřešit nedokáže."

Skvělí hráči

Hamry jsou se sto třiceti obyvateli naprosto přehlédnutelná vesnice. Díky šipkařům je ale známá prakticky po celém Olomouckém kraji.

"Je pozoruhodné, že zde je dlouhodobě silná tradice. Vždycky se zde hrála nejvyšší soutěž a hráli zde vynikající hráči. Při mých začátcích mě ovlivnili místní legendy Jirka Vémola a Radek Hruban. Mým mentorem po celou kariéru je Petr Stánek Stodola. V současnosti působíme ve dvou ligách, v softové a steelové. Hraje za nás například jeden z nejlepších krajských hráčů Pavel Paděra," komentuje nadšenec sportovní stránku a s úsměvem přidává: "Na šipkový klub mám velmi solidní sponzoring, ale většinu dotuji stejně ze svého. Věřím, že si do naší herny najdou špičkoví hráči z celého kraje. Máme v plánu seriál velmi dobře ohodnocených turnajů."

Originální sbírka rumů

Vedle bezpočtu ledkami podsvícených šipkařských trofejí zaujme v lokále na první pohled i sbírka originálních lahví.

"Mám zde sbírku rumů. Je jich okolo padesáti. Zajímavostí je, že mám i kompletní legionářskou sérii Heffronu o dvanácti lahvích. Mezi nimi je unikátní Legionář, který se už nesmí vyrábět," culí se Roman Šmudla a závěrem nabízí: "Vzhledem k naší kapacitě a vzrůstajícímu zájmu o steelové šipky, jsme schopni poskytnout domácí zázemí i dalším týmům z regionu."