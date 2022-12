"Myslím, že to byl jeden z nejlepších ohňostrojů, které za posledních dvacet let v Prostějově byly. Tentokrát jim pasovala i hudba, nebyla to slátanina jako při předchozích Silvestrech," komentoval Jiří, jeden z mnoha přihlížejících.

V podobném duchu hodnotili i další z přímých účastníků. "Pro malé děti to asi moc nebylo, ale byl tam zajímavý příběh a i hudba byla dobře nazvučená," dodala Hana Slezáková.

Historická stopa Pernštejnů na celé střední Moravě je nesmazatelná a největší otisk zanechali právě v Prostějově, jejichž příchod do města právě silvestrovský ohňostroj připomenul.