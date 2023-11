/VIDEO, ANKETA/ Obvyklé srocení davů a velké očekávání na náměstí T. G. Masaryka v poslední den roku, bude letos mít jiný náboj. Místo tradičního ohňostroje připravilo vedení města novinku v podobě videomappingu.

Silvestrovský ohňostroj v Prostějově 31.12. 2022 | Video: Vysloužil Zdeněk

Projekce v barvách trikolory. "Námětem našich oslav bude, stejně jako po celý rok, třicet let samostatné České republiky se zaměřením na prostějovské události," poodhalila silvestrovskou režii v centru města Milada Sokolová (ODS), náměstkyně primátora.

Videomapping nahrazuje v posledních letech ohňostroje v mnoha městech. V roce 2019 například nahradila moderní projekce novoroční ohňostroj v Praze. Velmi působivá byla v nejbližším okolí třeba projekce na budově Vlastivědného muzea v Olomouci, při květnové Muzejní noci.

Působivá světelná show nebude jedinou silvestrovskou zábavou. "Novinku doplní i dance party pro děti i dospěláky, DJ, barový pult, posezení, aktivity. Doplňkový program k videomapppingu bude do desáté večerní hodiny," informuje Sokolová.

Projekce videomappingu osvětlí prostějovskou radnici dvakrát

Poprvé v 17 hodin a podruhé v době tradičního ohňostroje ve 20 hodin. A co veřejnost čeká, to se nechme jako obvykle překvapit. "Dejme novince šanci, uvidíme, jak se námětu pořadatelé zhostí, ale myslím, že se máme na co těšit. Co bude příští rok, si řekneme až na základě ohlasů z toho letošního," uzavírá náměstkyně.



Vánoční jarmark startuje v pondělí 20. listopadu a potrvá do 24. prosince. Vánoční strom se rozsvítí v pátek 24. listopadu a silvestrovský videomapping se uskuteční 31. prosince.

Podívejte se jak vypadá videomapping:

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Radnice v Kroměříži

Zdroj: Dominik Pohludka

Noční prohlídka hradu Helfštýn

Zdroj: Deník/Jan Pořízek