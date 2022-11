"Ruku na srdce, stavělo se to v šedesátých letech minulého století a od té doby se mimo běžnou údržbu nic neupravovalo. Musíme to vydržet, pak bude zase dalších šedesát let klid," smál se chlapík seniorského věku obcházející rozkopaný chodník.

Vnitroblok prokoukne k nepoznání.

"Dojde k rekonstrukci stávajících komunikací, parkovacích stání, chodníků, stání pro kontejnery, veřejného osvětlení, mobiliáře, nové dešťové kanalizace se vsakovacími objekty a sadovým úpravám," představil ve stručnosti, co vše se mezi panelovými domy bude dělat náměstek primátora Jiří Rozehnal.

První na řadě jsou parkoviště. Lidé do vnitrobloku vjedou až těsně před Vánoci. V období od 7. listopadu do 20. prosince 2022 budou prováděny práce ve vnitrobloku sídliště a na přilehlých komunikacích na ulici Tovární. Realizovány budou zejména parkovací stání, chodníky, požární komunikace, vsakovací objekty a přeložky inženýrských sítí," informuje dále náměstek Rozehnal s tím, že vjezd je povolen dopravní obsluze.

"Dopravní obsluze je povolen vjezd pro vyložení a naložení nákladu, ale nikoliv pro parkování. Dopravní obsluhou jsou myšleni i obyvatelé sídliště a pracovníci přilehlých firem," dodal Rozehnal s tím, že sídliště bude zpřístupněno pro parkování automobilů od úterý 20. prosince letošního roku.

Stavební práce při regeneraci sídliště Svornosti budou realizovány do 30. srpna 2023. Pracovat se začne po vánočních svátcích opět v pondělí 9. ledna 2023, kdy se začne s rekonstrukcí vozovky v ulici Tovární.

Sídliště Svornosti patří k nejstarším sídlištím v Prostějově. Postaveno bylo poměrně v krátké době, v letech 1961-1964. Tvoří ho sedm čtyřpodlažních volně rozložených krychlových bloků. Na výstavbu byla použita železobetonová konstrukce s červenými kachlovými obklady. Sídliště postavily tehdejší Pozemní stavby Gottwaldov podle návrhu Zdeňka Pecha.