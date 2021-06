Vydařená revitalizace se obyvatelům líbí.

"Renovace se podařila a převážné většině obyvatel je jí nadšena. Nadšení ale rázem opadlo v momentu, kdy se na sídlišti objevila skupina lidí s měřícími kolečky na tyči, tablety a spreji. Sprejovali, co jen šlo," krčí rameny místní obyvatel Lubomír Studený a pokračuje:

"Následně nastoupila již větší skupina pracovníků se základním vybavením, jako jsou krumpáče nebo lopaty a tvrdě začala devastace určitých zaměřených částí sídliště. Bezohledně se překopávají pracně zhotovené zámkové chodníky, ne nejkratší cestou, ale pod úhlem."

Radní: Nemůžeme nic dělat

Telekomunikační firmy si mohou dělat co se jim zlíbí.

"Jedná se o záležitost, která nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Síťaři pokud požádají o stavební povolení, mohou ze zákona natahovat sítě. Rozkopou například komunikace a my jim to musíme umožnit," vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že na Šárce pokládá sítě společnost T-Mobile.

"Žádná tabule s firmou, která to provádí, proč to provádí, kdo je za práce zodpovědný a komu a čemu to bude sloužit nikde není. Překopy chodníků jsou jen zapáskovány, po zasypání již pásky žádné nejsou a stále jsou zde výmoly, bez dlaždiček," rozhořčeně popisuje aktuální stav Lubomír Studený.

Zodpovědná firma musí uvést vše do původního stavu.

"Jedná se o zákonnou povinnost, s tím, že po uvedení do původního stavu, drží pět let záruku, aby překopané chodníky byly v pořádku," informuje radní Pospíšil a doplňuje: "V reálu to funguje tak, že s danou firmou podepíšeme smlouvu a následně stav kontrolujeme. Stává se, že nám dávají podněty sami občané, že se například někde něco propadá. V tom případě firmu vyzveme, aby daný úsek opravila. Vždycky je ale problém ten, že když se chodník rozkope, už nikdy není stav takový, jako ten původní."