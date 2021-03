Kostelecká bude neprůjezdná za dva měsíce.

"V souvislosti s budováním mostní konstrukce nad Kosteleckou ulicí jsou ze strany zhotovitele plánovány uzávěry následovně. Od 1. června bude až do konce měsíce uzavřena komunikace směr Kostelec na Hané, ale odbočení na Smržice bude možné. Úplná uzavírka čeká na řidiče v období letních prázdnin, od 1. července do 31. srpna," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Opravená Tichá projde zátěžovým testem.

"Do Prostějova budu jezdit buď přes Držovice nebo přes Tichou. Ještěže je spravená, ale bude tam asi velký provoz," komentuje Jan Vysloužil, bydlící ve Studenci.

Do firem od Smržic

Z kruháče směrem k firmám se musí jezdit od Smržic.

"Provizorně je zprovozněna část Severního obchvatu směrem od obce Smržice a to pouze za účelem obslužnosti firem sídlících v lokalitě Za Olomouckou ulicí. Aktuálně není možné vyjet z kruhového objezdu na Olomoucké ulici u čerpací stanice směr celnice. Je možné pouze vjetí směrem od celnice na kruhový objezd, je zde jednosměrný provoz," vysvětluje náměstek Rozehnal.

Cyklostezka do Smržic by měla být průjezdná do prázdnin.

"Přemostění cyklostezky přes Severní obchvat bude pokračovat montáží zábradlí, osvětlení a položením povrchu. Předpoklad ukončení je do konce května 2021," uvádí Jiří Rozehnal s tím, že zprovoznění cyklostezky po kolaudaci, dohodě s investorem a zhotovitelem by mělo být do konce června 2021.

Plány na severní obchvat se na veřejnosti řešily deset let. Samotná realizace začala 13. srpna 2019. Stavba přijde na 355 milionů a hotovo by mělo být na jaře roku 2022.