Plány na severní obchvat se na veřejnosti řešily deset let. Samotná realizace začala 13. srpna 2019. Stavba přijde na 355 milionů a původně mělo být hotovo na jaře roku 2022.

"Poslední část severního obchvatu bude v průběhu měsíce listopadu povolena do předběžného užívání. Tímto dojde ke zprůjezdnění celého obchvatu, kolaudace proběhne počátkem příštího roku," doplňuje náměstek Rozehnal.

"Celá stavba je zatím v předstihu asi pěti měsíců," potvrzuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že most přes železniční trať a Kosteleckou ulici bude dokončen v listopadu.

Řidičům se uleví. Stavaři se na jedné z největších dopravních staveb historie Prostějova činí. Avizovaný termín dokončení severního obchvatu města na jaře příštího roku dokázali posunout na letošní listopad! Zbývá už dokončit jen most přes železniční trať a Kosteleckou ulici.

