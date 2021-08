Asfalt, cedule a řadící pruhy. Další fáze stavby severního obchvatu Prostějova, která omezuje provoz směrem na Kostelecko a Konicko, se už zdárně chýlí ke konci.

Stanovené termíny předání do provozu, by měly firmy podle všeho dodržet. Automobilisté i hromadná doprava, by měly po části obchvatu jezdit se začátkem školního roku. Průjezd bude možný ve zkušebním provozu z Olomoucké ulice a také po výpadovce na Kostelec na Hané.

Spojka od Olomoucké na Smržice je ve finální fázi.

"Nyní se finišuje na úseku od Olomoucké ulice - po odbočku na Smržice. Tento úsek bude uveden do zkušebního provozu od 1. 9. 2021," potvrzuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Do Kostelce se bude jezdit od stejného dne.

"Práce na Kostelecké ulici se také chýlí ke konci. Nová okružní křižovatka bude uvedena do zkušebního provozu taktéž od 1. 9. 2021 s tím, že bude možné zatím pouze projet ve směru na Kostelec na Hané a na Prostějov," informuje Rozehnal a dodává: "Odbočka na severní obchvat a na Smržice nebude z této komunikace zatím možná."

Další etapou budou práce na hlavním mostu přes železniční trať a Kosteleckou ulici.

"Následovat budou terénní úpravy kolem celé stavby a také uvedení cyklostezky Prostějov - Kostelec do provozu," uvádí Jiří Rozehnala s tím, že předpoklad dokončení mostu, tím pádem zprovoznění celého obchvatu, by se mohlo stihnut do konce letošního roku.

"Proti termínu jaro 2022 se jedná o pozitivní zprávu. Stavba severního obchvatu opravdu běží dle harmonogramu, nevyskytly se žádné problémy. Práce provádí velmi zkušené firmy s dlouholetou praxí a je to skutečně znát," uzavírá náměstek.