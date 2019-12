V letošním roce se se svými druháčky ze základní školy Železného, z Třídy Prostějov, zapojila do projektu "Jsem laskavec", který organizuje nadace Karla Janečka, a nacvičila s dětmi pásmo pro seniory.

Písničky, divadelní vystoupení a country tanec - tohle všechno zhlédli během jednoho dopoledne klienti Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově. Setkání to bylo plné emocí a zážitků.

Děti svým vystoupením dojaly nejednoho dědečka a babičku. V sále se rozléhal smích všech generací a v očích se starým lidem leskly slzy.

Pocit radosti i zodpovědnosti

"Dětem tento projekt dává radost, pocit důležitosti a zodpovědnosti, jsou často velmi dojaté. Přináší jim to ale i reálný pohled na svět, na to, jak vypadá stáří, jak stáří voní a jak se chová. Je neskutečné, jak děti všechno kolem sebe vnímají, jak o tom následně dokáží mluvit. Prožitek, který díky tomuto projektu máme, je nenahraditelný," prozradila s úsměvem Lenka Kopecká.

Děti své pásmo trénovaly necelé dva týdny. Do projektu se zapojily již druhým rokem a moc se na seniory těšily.

"Musím říct, že když jsme přemýšleli společně o tom, co vykonáme, volba byla ihned jasná. Děti hned plánovaly, sháněly kostýmy a představovaly si, jaké to bude. Dokonce vzpomínaly na minulý ročník, kdy nám babičky upekly výborné koláčky. Bylo krásné vidět, jak zážitková pedagogika funguje v praxi," uvedla třídní učitelka a dodala: "Přemýšlíme o tom, jak ještě jinak se se seniory setkat, jelikož jsme si všimli, že klasické nacvičené pásmo je přínosné, ale všichni tak nějak intuitivně upřednostňujeme bližší kontakt. Máme v plánu se sejít se seniory u debaty. Ale to je všechno zatím myšlenka. Všem tento zážitek doporučuji. Věřím, že setkávání generací napomáhá vztahům ve společnosti. Buduje úctu a toleranci. Díky těmto projektům můžeme dělat svět lepší. Vždyť pohlazení, úsměv a dobré slovo nic nestojí."