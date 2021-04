Letošní ročník by měl být už jedenáctým. V současné situaci je však jeho budoucnost zatím nejistá.

"Původně jsme se do turnaje pustili kvůli našim dětem. Chtěli jsme, aby se něco dělo, tak jsme vymysleli fotbalový turnaj," ohlíží se Rostislav Váňa a dodává: "Děti nám odrostly, ale my pokračujeme dál."

Kulturně společenská událost roku pro celou komunitu.

"My se s mnohýma chlapama vidíme prakticky jednou za rok díky turnaji. Hodně jich pracuje jako řidiči, do práce jezdí brzy ráno a vracejí se pozdě večer," říká Oldřich Přecechtěl.

Že se turnaj i letos uskuteční si organizátoři věří. "Doufáme, že stejně jako loni nám to nakonec vyjde. My s tím počítáme, víme do čeho jdeme," uzavírá Rostislav Váňa.