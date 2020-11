Podzim je mnohem obtížnější. "Druhá vlna je podstatně horší. Bojujeme s nedostatkem personálu, spousta lidí skončila v karanténě, izolaci," komentuje současný stav Yvona Andělová, ředitelka Domova pro seniory Soběsuky.

Pomáhají i studenti. "Situaci řešíme za provozu. Využívali jsme stálé nebo nové dohodáře. Na pomoc nám přišla i starostka města Plumlova Gabriela Jančíková, která je stále aktivní zdravotní sestra. Přistoupili jsme i na nabídku kraje, který nám nabídl studenty pro splnění pracovní povinnosti. V současnosti zde tedy máme několik studentů, kteří nám v rámci svých možností a schopností vypomáhají dodnes," přibližuje ředitelka domova. „Za jejich pomoc jsme vděčni. Věříme, že i pro ně je to dobrá a cenná zkušenost, mnozí se s péčí o seniory setkávají mnohdy poprvé.“

Podzim a uzavření zvládají obtížně

Vážné případy doposud nebyly. Horší to je s psychikou.

"Co se týká klientů, tak se nám zde Covid trochu objevil, ale zatím bez vážnějších následků. Jednotky případů tu proběhly, ale zvládáme to," říká s úlevou Yvona Andělová, která pokračuje: "Vzhledem na současné podzimní počasí a délku uzavření domova, už to klienti zvládají obtížněji. Museli jsme přistoupit kvůli jejich zdraví a bezpečnosti k omezení pohybu. Ještě donedávna mohli vyjít na chodby nebo se projít po odpočinkové zóně. V současnosti se snažíme minimalizovat možnost přenosu."

Moderní technologie pomáhají. "Komunikace je možná mobilem nebo prostřednictvím tabletů. Rodiny volají a my se snažíme, aby se vzájemně mohli vidět a slyšet," doplňuje ředitelka Andělová.

Spousta informací pro spousty institucí

Pravidelné odběry. "Testujeme se souběžně s klienty každých pět dní. Testy se týkají všech, kteří jsou s klienty v přímém kontaktu. Dodržujeme všechna doporučená či nastavená hygienická a protiepidemiologická opatření," potvrzuje šéfka domova, která jedním dechem dodává smutnou realitu: "S každým testováním jsou obavy jak to dopadne. Už aby to skončilo."

Úřední šiml řehtá hodně hlasitě. "Nesmírně nás ubíjí byrokracie. Od soboty je například povinnost zadávat do systému Ministerstva zdravotnictví informace o testování klientů i zaměstnanců. Je to poměrně náročné. Nemá to bezmála kdo dělat…," krčí bezmocně rameny ředitelka a pokračuje: "Musíme zadávat neskutečné množství informací pro několik institucí najednou. Navíc jak to dělat, si ty instituce protiřečí, je to stejné jako ve vládě, kde si protiřečí ministři. Jednou musíte zadávat pozitivní klienty, pak řeknou ti druzí, že se musí zadávat všichni a tak je to pořád dokola."

Na vlastní práci nezbývá čas

Nepružný aparát nepomáhá, každý si musí pomoci sám.

"Nesmí se také zapomenout na informace o zaměstnancích. Údaje o pracovní neschopnosti chodí datovými schránkami pozdě, slušně řečeno je v tom totální chaos. My nemáme k dispozici několik dní například žádný nebo přesný podklad, že ten člověk je třeba v karanténě, pokud nám to sám nesdělí. Oficiální informace přicházejí s obrovským zpožděním," potvrzuje smutnou realitu Yvona Andělová a uzavírá: "Musíme se zkrátka hlídat sami a hlavně hlídat druhé. Další perličkou je eŽádanka COVID . Tam se musí zadávat podrobné info nejen o klientech, ale i o každém pracovníkovi. Kdy byl testován, s jakým výsledkem, jeho osobní data. Na vlastní práci pak absolutně nezbývá čas."

Domov pro seniory Soběsuky disponuje celkovou kapacitou pětapadesáti lůžek. Jedno a dvojlůžkové pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí, sociálním zařízením, kuchyňskou linkou a balkonem.