Voda nahnala výletníky do sokolovny. Do prohlídky barokních soch sv. Valentýna a sv. Floriana zasáhla dešťová sprška, která čtyři desítky dříve narozených zahnala do prostor sokolovny. Tam bylo připraveno malé občerstvení a na zahřátí čaj či káva. Mnozí si rádi zalistovali v obecních fotoknihách, zavzpomínali na dávné i nedávné akce a byl i prostor naplánovat další aktivity.

"Když jsem se dověděla, že sousedé z Němčic plánují vycházku k nám, hned mě napadla možnost propojit tuto akci s vycházkou pro naše místní. Po téměř dvou letech izolace a omezení se už občané ptají, kdy se něco podnikne," komentovala místostarostka Adéla Palíšková s tím, že Němčáci na oplátku nabídli, že sousedé mohou dorazit i k nim.

"Všichni účastníci kvitovali nabídku hromadným nadšeným souhlasem. Slovo dalo slovo a v úterý 22. března vyrazí senioři z Vrchoslavic směr Němčice nad Hanou. "Program je ještě v přípravách. Zpět do Vrchoslavic dovezeme naše dříve narozené hasičským autem," uzavírá Dušan Svozílek.