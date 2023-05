Šestý nejlepší kuchař v tuzemsku. Lukáš Velšmíd, šéfkuchař restaurace Bělecký mlýn z Prostějovska, zaznamenal o víkendu velký úspěch. Kulinářský mistr z Rýmařova vařil ve finále národního kola jedné z nejprestižnějších světových kuchařských soutěží Bocuse d’Or.

Lukáš Velšmíd, šéfkuchař z restaurace Bělecký mlýn na Prostějovsku získal 6. místo ve finále národního kola světové soutěže Bocuse d’Or. Foto: Bělecký mlýn, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Premiérová účast a hned velké finále. "Vůbec jsem s tím, že bych se mohl dostat do finále, nepočítal. Přihlásil jsem do prvního kola a vyšlo to," usmíval se Lukáš Velšmíd, kterému byl k ruce mladý pomocný kuchař a kouč.

Hospůdka roku 2013: Restaurace Bělecký mlýn

První kolo soutěže bylo korespondenční. "Úkolem bylo uvařit menu, nafotit ho a společně s fotkami poslat i receptury. Bylo pro nás obrovským překvapením, že jsme se dostali do finálové desítky," popisuje mistr ze známé výletní restaurace.

Dostali se mezi tuzemskou elitu s vařečkou

"Já se vždycky držím spíše při zemi, a tak jsem šel do finále s pokorou. Mezi ostřílenými českými kuchaři bylo mým hlavním cílem dostat se do povědomí," komentuje finálovou účast Velšmíd.Ve finálovém klání musela desítka kuchařů uvařit dvě jídla.

"První bylo z králíka, a to se přiznám, že není můj šálek kávy. Dal mi hodně zabrat. Druhé jídlo bylo vegetariánské a základem byly brambory a česnek," přiblížil pětihodinové vaření v pražské hale O2 universum.

Mezi porotci seděl i Zdeněk Pohlreich

V porotě byli zkušení šéfkuchaři a také pět zahraničních medailistů světového finále Bocuse d’Or ve francouzském Lyonu. "Po pěti hodinách jsme museli vydat hlavní jídlo a za dalších 35 minut prezentovat mísu komisařům. Během dalších osmi minut musela být mísa přenesena na 14 talířů," uvádí Richard Benýšek, majitel Běleckého mlýna.

Zdroj: Deník/Lukáš KaboňNejvětší specialitou je tažené hovězí. "Na Běláku vaříme ve čtyřčlenném týmu. Jsme tři kuchaři a jedna pekařka, cukrářka. Kdybych měl z menu, které skládám, vytáhnout jedno jídlo, tak to bude tažené hovězí," říká šéfkuchař restaurace u říčky Romže.

"Samozřejmě, že si stojím za každým jídlem, které vaříme. Tažené hovězí je ale vlajkovou lodí, protože se jedná o jídlo kompletně z našich vlastních zdrojů."

Šéfkuchař získal účastí ve finále světově uznávané soutěže další motivaci. "Přihlásím se za rok znovu. Chci se opět dostat mezi takovou společnost. Zkusím i soutěž Kuchař roku," uzavírá Velšmíd.

NÁRODNÍ KOLO BOCUSE D´OR, VÝSLEDKY:

1. místo Dominik Unčovský

2. místo Patrik Bečvář

3. místo Vojtěch Petržela

4. místo František Hrdina

5. místo Martin Staněk

6. místo Lukáš Velšmíd

7. místo David Schlesinger

8. místo Jakub Fusek

9. místo Petr Kozma

10. místo Ondřej Molina