Z důvodu kapacity obou transfúzních oddělení byli vojáci rozděleni do dvou nemocnic. Někteří darovali krev poprvé, jiní už poněkolikáté. Každému bylo odebráno přesně 450 mililitrů plné krve.

„Každý rok 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka Prostějov pořádá charitativní akci praporu. Letošním rozhodnutím bylo darování krve a zápis do registru dárců kostní dřeně. Na tuto myšlenku nás přivedla skutečnost, že jsme již v minulém období krev darovali pro syna jednoho našeho kolegy. Jak zní slogan „Krve není nikdy dost“, a proto pomáháme,“ prozradil velitel praporu podplukovník Pavel Hriník, který zrovna přišel z odběrové místnosti.

Vojáci mysleli i na nejmenší pacienty nemocnice a potěšili je předčasným Mikulášem v podobě balíčků plných sladkostí a dobrot.

Spokojená předsedkyně představenstva

O tom, že akce hromadného dárcovství byla opravdu unikátní, Deník utvrdila i slova Marie Marsové, předsedkyně představenstva Středomoravská nemocniční a. s.

„Dnešní akce darování krve, do které se zapojili vojáci ze 102. průzkumného praporu Prostějov, je pro prostějovskou nemocnici premiérou. Takto velkou skupinu dárců pohromadě jsme tu ještě neměli. Mám z toho úžasný pocit a obrovskou radost, protože darovat svoji krev je velké rozhodnutí. Byli bychom rádi, kdybychom tuto akci zopakovali již na jaře 2020. Krve totiž není nikdy dost,“ dodala s neskrývanými dojmy Marsová.

Krve není nikdy dost

Krev od dárců tak pomáhá zachraňovat život nejen akutním pacientům, kteří ztratili mnoho krve při těžkých dopravních nehodách či úrazech, ale také je využívána pro pacienty s poruchou krvetvorby.

„Potřebujeme všechny krevní skupiny. Nejvzácnější je pochopitelně ta skupina, které je v dané chvíli nejméně. Obecně „mínusek“ je v populaci méně. Právě „mínusku“ můžeme dát i krevním skupinám s Rh faktorem pozitivním. Aktuálně chybí v České republice na sto tisíc dárců krve, proto touto akcí cílíme především na prvodárce a děkujeme i všem stálým donátorům krve,“ vysvětlila pro Deník vedoucí lékařka Hematologicko-transfúzního oddělení v Prostějově, Milena Lukešová.

Krev může darovat každý, kdo dosáhl osmnácti let, je zdravý a neprodělal žádnou vážnou nemoc. Horní limit pro darování je pak věk pětašedesáti let. Asociace Českého červeného kříže každoročně vyhodnocuje aktivní dárce, kterým uděluje medaili profesora Jana Janského a to podle počtu odběrů.