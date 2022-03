Materiál se nosí přímo na radnici

"Zapojili jsme se do humanitární sbírky na pomoc Ukrajině. Její výtěžek v podobě konkrétních věcí, by měl být ještě dnes expedován na slovensko-ukrajinskou hranici. Dostali jsme letáček, na kterém bylo přesně uvedeno co potřebují," informovala v pátek Gabriela Jančíková, starostka Plumlova s tím, že lidé jsou hodně štědří.