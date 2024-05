Kam s vysloužilou ledničkou, sporákem či pračkou? Taková otázka vyvstává od konce minulého týdne občanům západní části Prostějova. Frekventovaný sběrný dvůr v Anenské ulici je od čtvrtku 9. května uzavřen. Důvodem je stavba ReUse centra. Znovu obnovení provozu je plánováno na letošní září.

Sběrný dvůr, Anenská ulice, Prostějov, květen 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"To je výborné, byl jsem zvyklý hodit něco na vozík a v sobotu to odvézt do sběráku ke svaté Anně. Mám to kousek. Teď bych musel přes celé město až za hlavní nádraží, to se mi nevyplatí. Budu muset počkat," komentoval realitu František, muž středního věku.

Zavřeno bude pět měsíců

"Sběrný dvůr v ulici Anenská bude uzavřen z provozních důvodů. Na sběrném dvoře bude do poloviny měsíce září probíhat rekonstrukce dvora a výstavba ReUse centra," informuje občany městský web. Co je ReUse centrum, čtěte ZDE.

Náhradní variantou bude po dobu rekonstrukce sběrný dvůr v Průmyslové ulici. "Sběrný dvůr bude otevřen denně, od pondělí do neděle. Jeho provozní doba je od 9 do 13 hodin a od 13.30 do 17 hodin," uvádí radniční informační portál.

Staví se ReUse centrum

Stavbu ReUse centra posvětilo na svém posledním zasedání zastupitelstvo města Prostějova. „V rozpočtu města jsou pro letošní rok schváleny finance ve výši 2.5 milionu korun. V březnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, kdy nejvýhodnější nabídku předložila Prostějovská stavební společnost PROSTAS s nabídkovou cenou 3.7 milionu," uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

U svaté Anny budou rozšířeny skladovací plochy sběrného dvora spolu s umístěním nového objektu Re – use centra i provozně sanitární buňky. Současně s rozšířením dvora bude řešeno jeho oplocení, přístupový chodník a zeleň.